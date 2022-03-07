Им это нравится, фашистская идеология – Муджабаев о позиции россиян насчет преступлений Путина

В России является нормой абсолютно варварский способ ведения войны. Население страны-агрессора воспринимает украинцев как мишень, без сожаления.

Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский журналист Айдер Муджабаев. Он возразил, что россияне не имеют информации относительно ужасных действий Путина и не понимают политику его режима.

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"Им (россиянам – 24 канал) это нравится, они все знают. Недавно еще был свободный интернет. Знают все, что делает их армия и что планирует их власть. Просто они искренне это поддерживают", – сказал Муджабаев.

Имеем дело с новым нацистским рейхом – Муджабаев

В то же время журналист предположил другой вариант: россияне знают о преступлениях режима, но им безразлично. Отсутствие эмпатии – это общая черта россиян. Она касается, заметил журналист, не только сторонников Путина, но и так называемых противников.

Если сейчас спросить даже у кого-то из сторонников Навального об Украине – он будет рассказывать вам о курсе рубля,

– пояснил Айдер Муджабаев.

Мнения русских касаются исключительно их самих, для себя они"центр вселенной".

"Это абсолютно фашистская идеология. Она очень похожа на немецкую, времен нацистского рейха. Сейчас мы имеем дело с новым нацистским рейхом – идеология такая же, как отношение к другим народам такое же", – сказал журналист.

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