Про це в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Айдер Муджабаєв. Він заперечив, що росіяни не мають інформації щодо жахливих дій Путіна та не розуміють політику його режиму.

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"Їм (росіянам – 24 канал) це подобається, вони все знають. Нещодавно ще був вільний інтернет. Знають все, що робить їхня армія та що планує їхня влада. Просто вони щиро це підтримують", – сказав Муджабаєв.

Маємо справу з новим нацистським рейхом, – Муджабаєв

Водночас журналіст припустив інший варіант: росіяни знають про злочини режиму, але їм байдуже. Відсутність емпатії – це загальна риса росіян. Вона стосується, зауважив журналіст, не тільки прихильників Путіна, а й так званих противників.

Якщо зараз запитати навіть у когось з прихильників Навального про Україну – він розповідатиме вам про курс рубля,

– пояснив Айдер Муджабаєв.

Думки росіян стосуються виключно їх самих, для себе вони "центр всесвіту".

"Це абсолютно фашистська ідеологія. Вона дуже схожа на німецьку, часів нацистського рейху. Зараз ми маємо справу з новим нацистським рейхом – ідеологія така сама, ставлення до інших народів таке ж", – сказав журналіст.

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