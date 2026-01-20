Им нужны не только территории: эксперты разобрали, что задумали россияне на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении снова обострилась: российские войска усилили атаки и пытаются продвигаться ближе к украинским городам и селам. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Гуляйполя и на подступах к Запорожью, где частые обстрелы создают угрозу и для военных, и для мирных жителей.

Почему враг так ухватился за Запорожское направление, какие планы строит в отношении гражданского населения и насколько выросли угрозы для ключевых населенных пунктов – эксклюзивно для 24 Канала оценили военнослужащие и военные обозреватели.

Интересно Все идет не по плану, – эксперт сказал, где у россиян на фронте возникли трудности

Что изменилось в боях на Запорожье?

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что Запорожская область остается одним из самых горячих участков фронта, где противник ведет активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Россияне пытаются создать ощущение постоянного давления, комбинируя наземные атаки, авиационные удары и информационное нагнетание.

Ситуация на сегодня не имеет признаков стабилизации, но Силы обороны, насколько это возможно, сдерживают врага,

– подчеркнул Братчук.

Говоря о Гуляйполе, Братчук признает, что ситуация там действительно ухудшается, но в то же время четко подчеркивает – россияне не контролируют город полностью.

Продвижение врага возле Гуляйполя: смотреть на карте

Враг действует тактикой просачивания, закрепляется в отдельных зданиях и подвалах, активно применяет авиацию, разрушая инфраструктуру, чтобы усложнить оборону. В городе много "серых зон", продолжаются постоянные стрелковые бои, а оккупанты пытаются накапливать резервы для дальнейшего продвижения.

В Степногорске обстановка остается напряженной. Братчук отмечает, что враг пытается инфильтрироваться небольшими штурмовыми группами, однако они максимально уничтожаются украинскими военными, из-за чего россияне избегают лобовых атак.

Параллельно оккупанты пытаются растянуть свои силы в районе Приморска, действуют по флангам и активно используют беспилотники. Для них критически важно прорваться к Степногорску из-за его выгодных высот, которые позволили бы разместить артиллерию, усилить работу БПЛА и создать прямую огневую угрозу для окрестностей Запорожья.

В то же время враг усиливает удары по областному центру и пытается давить на него с двух сторон. Однако относительно большого наступления на Запорожье, то россияне не имеют на него возможностей из-за огромных потерь. Хотя информационно сейчас они будут нагнетать ситуацию,

– объяснил он.

Несмотря на это, украинские подразделения очень активно действуют на Степногорском направлении, нанося мощные удары по врагу на юге, что позволяет сдерживать его продвижение и заставляет двигаться значительно медленнее, чем планировали оккупанты.

Почему россияне усилили давление на Запорожье: смотреть видео

Почему именно Степногорск?

Отдельное внимание военный обозреватель Денис Попович обращает на район Степногорска и территории вдоль бывшего Каховского водохранилища, которое фактически перестало существовать после подрыва дамбы.

Именно там, по его оценке, сейчас разворачивается один из ключевых эпизодов борьбы за юг Запорожской области. Бои продолжаются непосредственно вокруг Степногорска, а так называемая серая зона уже продвинулась за пределы населенного пункта.

Изменения возле Степногорска: смотреть по карте

Российские подразделения пытаются двигаться выше в направлении реки Конка, нащупывая выгодные позиции.

Степногорск имеет стратегическое значение из-за особенностей рельефа. Это холмистая местность с господствующими высотами, которые дают существенное преимущество тому, кто их контролирует.

Когда летит КАБ или ракета, то есть сигнал воздушной тревоги, можно спрятаться. Если в Степногорске враг разместит пушки, ствольную артиллерию, то для Запорожья это очень серьезная опасность, потому что об артобстреле нет предупреждений, будет открыт огонь,

– подчеркнул Попович.

Именно поэтому, по мнению Поповича, бои за Степногорск имеют критически важное значение для безопасности всего региона.

Что происходит в Степногорске: смотреть видео

Какая ситуация в Гуляйполе?

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что Гуляйпольское направление для российской армии остается одним из приоритетных в Запорожской области.

По его словам, враг не просто ведет боевые действия на подступах к городу, а пытается закрепиться непосредственно в Гуляйполе и постоянно подтягивать туда резервы.

Из-за этого нагрузка на украинских военных является чрезвычайно высокой, а боевая работа – крайне сложной.

Продолжается сложная боевая работа в городе. Выявлять точки россиян трудно, они прячутся. Оккупанты появляются только в выгодные для них моменты, в частности, когда подтягивают резервы,

– объяснил он.

Для эффективного противодействия важно не только уничтожать штурмовые группы оккупантов, но и системно бить по их логистике, которой они обеспечивают наступление.

Говоря о тактике россиян в самом городе, Маломуж обращает внимание на их попытки просачиваться в подвалы, укрытия и отдельные здания в центральных районах Гуляйполя.

Выявлять такие точки сложно, ведь противник действует скрыто и активизируется только тогда, когда имеет выгодные условия или подкрепление. Поэтому украинским силам приходится привлекать значительные ресурсы для зачистки территории и контрударов.

По оценке генерала, сейчас ВСУ на этом направлении сосредоточены не только на уничтожении вражеских групп, но и на ударах по ключевым логистическим объектам – мостах, железнодорожных участках и маршрутах поставок, которыми россияне перебрасывают личный состав, артиллерию, ракетные системы и боеприпасы.

Общая обстановка возле Гуляйполя остается очень тяжелой. Если враг закрепится на выгодных позициях в городе и окружающих высотах, это создаст для него благоприятные условия для дальнейшего наступления. Именно поэтому украинской армии необходимо действовать максимально эффективно, опережать действия противника и не допустить, чтобы россияне получили тактическое преимущество на этом направлении.

Генерал разобрал ситуацию на Запорожье: смотреть видео

Ситуация на Запорожье: основные сообщения