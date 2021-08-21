Им трудно признать реальность, – Варфоломей об упреках в "неканоничности" автокефалии ПЦУ

Не может быть сомнений в том, что решение Вселенского патриархата предоставить автокефалию ПЦУ – каноническое. Утверждение об обратном свидетельствуют о нежелании признавать реальность.

Об этом украинским журналистам заявил Вселенский патриарх Варфоломей еще перед визитом в Украину. 20 августа, напомним, он прибыл в Киев по случаю празднования Дня Независимости.

Важно "Символический и важный визит": Варфоломей прибыл в Украину

Российская церковь также получила свой статус от Вселенского патриархата

Вселенский патриарх Варфоломей напомнил, что "Российская церковь, которой они стремятся принадлежать, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского патриархата". Здесь он говорил о тех, кто отказывается признавать автокефалию Православной церкви Украины.

Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также не осознают того, что означает автокефалия, так же как в истории и канонической практике – ее предоставление,

– подчеркнул патриарх.

Он добавил, что это просто нелогично – не соглашаться с каноническим обоснованием автокефалии ПЦУ, но признавать действительными автокефалию и патриарший статус других церквей, которым их предоставил Вселенский патриархат:

"Вмешательство Вселенского Патриархата не является неканоническим. На самом деле является неканоническим ставить это вмешательство под сомнение. В нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересы, а не церковные критерии".

Напомним, Православная церковь Украины получила автокефалию в январе 2019 года. Именно патриарх Варфоломей вручил томос митрополиту Епифанию, который и возглавил ПЦУ.

21 августа состоится торжественная встреча и благодарственная молитва в Михайловском Златоверхом соборе.

А 22 августа патриарх Варфоломей вместе с главой ПЦУ Епифанием проведут литургию в Святой Софии.