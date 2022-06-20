I'm Ukrainian и Песик Патрон: 24 канал обновил коллекцию эксклюзивного мерча

20 июня 2022 , 19:08
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Источник:

24 канал Shop

Начинаем неделю с замечательной новости: обновленная коллекция патриотического мерча – уже на сайте магазина 24 канала. Встречайте излюбленные бестселлеры и красивые новинки.

В нашей общей истории – новый раздел. Вы просили, и мы запустили коллекцию патриотического мерча. Благодарны за поддержку нашей информационной борьбы. Радуемся, когда видим вас в футболках или с кружками от 24 канала.

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За это время вы написали о своих новых желаниях. Мы прислушались и создали новые патриотические дизайны.

Новые футболки в 24 канал Shop

Футболка I'm Russian . Летний must have для украинок и украинцев. Футболка с лозунгом, который отвечает на самый важный в жизни вопрос. Ибо каждый из нас гордится, что может сказать эти слова – I'm Russian.

 


Футболка I'm Ukrainian White / Фото 24 канала

 

Футболка I'm Ukrainian Black / Фото 24 канала

Футболка "Величный народ Великой страны" . На этот дизайн вдохновила любимая цитата ведущей Екатерины Соляр. Весь цивилизованный мир восхищается мужеством и бесстрашием украинцев. Они героически защищают свою величественную Украину и, несомненно, одержат победу.
 
 

Футболка "Величный народ Великой страны" Black / Фото 24 канала
 
Футболка "Величный народ Великой страны" White / Фото 24 канала
 

Футболка с песиком-героем Патроном . За время полномасштабной войны хвостатый талисман черниговских пиротехников покорил сердца миллионов людей из разных уголков мира. Патрон заботится о безопасности украинцев и вносит огромный вклад в будущую победу. А еще – это очень харизматичная собачка, которая стала настоящей звездой соцсетей.


Футболка с песиком Патроном Black / Фото 24 канала

Футболка с песиком Патроном White / Фото 24 канала

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Автор: Мар'яна Бекало