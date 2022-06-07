Имеем 1 200 километров фронта, – Данилов о ситуации на Востоке Украины

Уже не первый день ситуация на Востоке Украины остается сложной. Наши защитники держат Северодонецк, однако с каждым днем делать это труднее. В частности, из-за отсутствия соответствующего оружия.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 канал. Он подчеркнул, что каждый день российские кафиры готовят по нашим позициям по артиллерии.

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Данилов о линии фронта

По мнению Данилова, пока мы не можем дать оккупантам полноценный ответ. В частности, из-за отсутствия соответствующего оружия. Однако, отмечает секретарь СНБО, это не повод говорить о капитуляции, в первую очередь из-за того, что ВСУ демонстрируют феерическую работу в войне против действительно большой армии.

То, что сегодня происходит в Северодонецке и на других направлениях, это доказательство, что мы имеем дело со второй армией мира. И не надо здесь кичиться, не надо говорить, что они слабы и у них ничего нет, что они бестолковые... Слушайте, они так же научились на этой войне воевать,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что сейчас ситуация на фронте сложная.

"Мы имеем 1200 километров фронта. Представляете себе. 1200 километров фронта на территории нашей страны", - отметил секретарь СНБО.

Он напомнил, что еще недавно мир прогнозировал нам скорую капитуляцию, однако сейчас мы показываем отличный результат.

Враг пытается наступать на Северодонецк: актуальная карта боевых действий

В Генштабе ВСУ подробно рассказали о ситуации на Донбассе на 7 июня. По их данным, на Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Также пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

Враг жестоко обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением беспилотника. Тем временем на Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов.

Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм Северодонецка. По данным Генштаба, боевые действия продолжаются.

В эти сутки на Лиманском направлении российские кафиры отказались от активных боевых действий, но продолжили наносить ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 километрах от Славянска.

Хорошие новости приходят из Бахмутского направления. Там украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

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