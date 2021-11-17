Имеем право решать сами, – Дуда высказался о переговорах Меркель и Лукашенко без него
Источник:Wiadomosti
Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Политик выразил свое недовольство тем, что Ангела Меркель проводит переговоры с Александром Лукашенко.
Во время разговора Анджей Дуда заявил Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что Польша не признает результаты переговоров, которые провели без ее участия.
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Польша должна быть участником переговоров
Анджей Дуда заявил, что Польша будет выполнять договоренности, которых достигнут в рамках переговоров с белорусским режимом, однако при условии, что страна будет вовлечена в них. В противном случае Варшава не признает никаких соглашений.
Мы – суверенное государство, которое имеет право решать самим,
– заявил Дуда.
Польский лидер не уточнил, хочет ли приобщиться к переговораом лично с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Также Дуда не рассказал о реакции Штайнмайера на его слова.
Меркель и Лукашенко: главное
- Канцлер Германии Ангела Меркель уже дважды провела телефонные переговоры с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Темой разговоров был миграционный кризис на границе с Польшей. Впервые Меркель позвонила в Минск 15 ноября.
- По информации немецких журналистов, Лукашенко во время разговора потребовал признания его легитимным президентом Беларуси, снятия санкций, отправить половину мигрантов в Германию и выделить гуманитарную помощь якобы на приюты для нелегалов. Канцлер на это не согласилась.
- В ЕС часть политиков подвергла критике Ангелу Меркель за то, что своим звонком она якобы признала легитимность Александра Лукашенко.