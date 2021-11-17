Имеем право решать сами, – Дуда высказался о переговорах Меркель и Лукашенко без него

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Политик выразил свое недовольство тем, что Ангела Меркель проводит переговоры с Александром Лукашенко.

Во время разговора Анджей Дуда заявил Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что Польша не признает результаты переговоров, которые провели без ее участия.

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Польша должна быть участником переговоров

Анджей Дуда заявил, что Польша будет выполнять договоренности, которых достигнут в рамках переговоров с белорусским режимом, однако при условии, что страна будет вовлечена в них. В противном случае Варшава не признает никаких соглашений.

Мы – суверенное государство, которое имеет право решать самим,

– заявил Дуда.

Польский лидер не уточнил, хочет ли приобщиться к переговораом лично с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Также Дуда не рассказал о реакции Штайнмайера на его слова.

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