Имеет большой плюс, – Щербина оценил шансы Зеленского на выборах

Владимир Зеленский еще официально не заявил, что готов пойти на второй президентский срок. Однако у него есть большое преимущество, которое поможет победить во второй раз.

Об этом сказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, пока нет новых кандидатов на президентское кресло, которые могли бы составить конкуренцию Зеленскому.

К теме Запрос на изменения больше, – социолог сказал, что держит рейтинг Зеленского

"В чем я вижу большой плюс для Зеленского – это то, что не появилось других новых кандидатов. Все его оппоненты остались теми, какими и были. Это для него сейчас преимущество", – заявил главный редактор.

Щербина: Есть большие шансы победить

По словам журналиста, старые политики составят конкуренцию Зеленскому, поэтому ему надо будет проходить кампанию.

Это уже будет не такая кампания, как было в 2019 году. В этот раз придется вкладываться, все делать так, как надо – придумывать полностью стратегию и очень внимательно все делать. Однако у него есть очень большие шансы на сейчас. Есть шансы выиграть президентские выборы. Сергей Щербина Главный редактор "РБК-Украина"

Зеленский и второй термин: что известно

Президент Украины заявил, что еще не решил окончательно, будет ли баллотироваться на следующие выборы. Заверил, что это будет решать общество.

В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что она готова просить Зеленского идти на второй срок.

Экс министр внутренних дел Арсен Аваков не верит во второй срок Владимира Зеленского.

Интересно – Зеленский поговорил с Байденом: смотрите видео