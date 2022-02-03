Имеет большой плюс, – Щербина оценил шансы Зеленского на выборах
Владимир Зеленский еще официально не заявил, что готов пойти на второй президентский срок. Однако у него есть большое преимущество, которое поможет победить во второй раз.
Об этом сказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, пока нет новых кандидатов на президентское кресло, которые могли бы составить конкуренцию Зеленскому.
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"В чем я вижу большой плюс для Зеленского – это то, что не появилось других новых кандидатов. Все его оппоненты остались теми, какими и были. Это для него сейчас преимущество", – заявил главный редактор.
Щербина: Есть большие шансы победить
По словам журналиста, старые политики составят конкуренцию Зеленскому, поэтому ему надо будет проходить кампанию.
Это уже будет не такая кампания, как было в 2019 году. В этот раз придется вкладываться, все делать так, как надо – придумывать полностью стратегию и очень внимательно все делать. Однако у него есть очень большие шансы на сейчас. Есть шансы выиграть президентские выборы.
Зеленский и второй термин: что известно
- Президент Украины заявил, что еще не решил окончательно, будет ли баллотироваться на следующие выборы. Заверил, что это будет решать общество.
- В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что она готова просить Зеленского идти на второй срок.
- Экс министр внутренних дел Арсен Аваков не верит во второй срок Владимира Зеленского.
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