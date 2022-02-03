Про це сказав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, наразі немає нових кандидатів на президентське крісло, які могли б скласти Зеленському конкуренцію.
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"В чому я вбачаю великий плюс для Зеленського – це те, що не з'явилось інших нових кандидатів. Всі його опоненти залишилися тими, якими і були. Це для нього зараз перевага", – заявив головний редактор.
Щербина: Є великі шанси перемогти
За словами журналіста, старі політики складуть конкуренцію Зеленському, тому йому треба буде проводити кампанію.
Це вже буде не така кампанія, як було у 2019 році. Цього разу доведеться вкладатися, все робити так, як треба – придумувати повністю стратегію і дуже уважно все робити. Однак у нього є дуже великі шанси станом на зараз. Є шанси виграти президентські вибори.
Зеленський та другий термін: що відомо
- Президент України заявив, що ще не вирішив остаточно, чи балотуватиметься на наступні вибори. Запевнив, що це вирішуватиме суспільство.
- Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук казала, що вона готова просити Зеленського йти на другий термін.
- Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не вірить у другий термін Володимира Зеленського.
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