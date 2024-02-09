В незапланированной речи Джо Байден отверг обвинения Роберта Гура о якобы "проблемах с памятью". Спецпрокурор вспомнил об этом, комментируя расследование по делу ненадлежащего хранения документов.

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"Моя память в порядке"

Президент Соединенных Штатов Америки отметил свою способность эффективно управлять страной, несмотря на личные потери и международные кризисы.

Американский лидер США акцентировал, что носит розарий своего покойного сына, потому что ежедневно и ежегодно отмечает день его памяти. Он выразил возмущение из-за упоминания о смерти сына в отчете спецпрокурора, назвав это "нечестным" и "недопустимым".

Как, черт возьми, он смеет это нарушать? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их чертово дело,

– заявил Байден.

Байден также вспомнил о своей работе во время международного кризиса, когда Израиль подвергся нападению ХАМАС. Он отметил свою способность балансировать между личными испытаниями и государственными обязанностями.

Обратите внимание! Отвечая на вопрос о состоянии своей памяти, президент США ответил: "Моя память в порядке". Он напомнил о своих достижениях на посту президента, спрашивая риторически: "Как тогда это произошло?"

В то же время президент Соединенных Штатов Америки доволен выводами спецпрокурора, который не нашел оснований для обвинений против него. Байден акцентировал на том, что полностью сотрудничает со следствием.

Байден и секретные документы