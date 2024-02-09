В незапланированной речи Джо Байден отверг обвинения Роберта Гура о якобы "проблемах с памятью". Спецпрокурор вспомнил об этом, комментируя расследование по делу ненадлежащего хранения документов.
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"Моя память в порядке"
Президент Соединенных Штатов Америки отметил свою способность эффективно управлять страной, несмотря на личные потери и международные кризисы.
Американский лидер США акцентировал, что носит розарий своего покойного сына, потому что ежедневно и ежегодно отмечает день его памяти. Он выразил возмущение из-за упоминания о смерти сына в отчете спецпрокурора, назвав это "нечестным" и "недопустимым".
Как, черт возьми, он смеет это нарушать? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их чертово дело,
– заявил Байден.
Байден также вспомнил о своей работе во время международного кризиса, когда Израиль подвергся нападению ХАМАС. Он отметил свою способность балансировать между личными испытаниями и государственными обязанностями.
В то же время президент Соединенных Штатов Америки доволен выводами спецпрокурора, который не нашел оснований для обвинений против него. Байден акцентировал на том, что полностью сотрудничает со следствием.
Байден и секретные документы
- В деле о секретных документах, найденных в бывшем офисе Байдена, спецпрокурор не выдвинул уголовных обвинений. Решение Гура базировалось, в частности, на сложности возможного осуждения Байдена из-за его возраста и памяти.
- По словам Гура, память Байдена была "существенно ограниченной" во время допросов, что могло повлиять на его способность точно воспроизвести события времен вице-президентства. Это стало одной из причин, почему прокурор решил не выдвигать обвинения.
- Юрист Белого дома Ричард Заубер и адвокаты Байдена критиковали отчет Гура, называя его комментарии "неточными и неуместными". Также они заявляли о чрезмерности действий спецпрокурора. Важно, что спецпрокурора Роберта Гура назначил прокурор США Меррик Гарленд.
- Документы, что стали предметом расследования, датируются временем вице-президентства Байдена во время председательства в Белом доме Барака Обамы. Они были обнаружены в ноябре 2022 года в аналитическом центре в Вашингтоне и на складе в доме Байдена в Делавэре.
- Белый дом и адвокаты Байдена заявили о тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции и отметили, что президент не знал о наличии секретных документов в упомянутых местах до их обнаружения.