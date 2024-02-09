У незапланованій промові Джо Байден відкинув звинувачення Роберта Гура про нібито "проблеми з пам'яттю". Спецпрокурор згадав про це, коментуючи розслідування у справі неналежного зберігання документів.

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"Моя пам'ять у порядку"

Президент Сполучених Штатів Америки наголосив на своїй здатності ефективно управляти країною, попри особисті втрати та міжнародні кризи.

Американський лідер США зазначив, що носить розарій свого покійного сина, бо щодня і щорічно відзначає день його пам'яті. Він висловив обурення через згадку про смерть сина у звіті спецпрокурора, назвавши це "нечесним" і "неприпустимим".

Як, чорт забирай, він сміє це порушувати? Чесно кажучи, коли мені поставили це запитання, я подумав, що це не їхня чортова справа,

– заявив Байден.

Байден також згадав про свою роботу під час міжнародної кризи, коли Ізраїль зазнав нападу ХАМАС. Він наголосив на своїй здатності балансувати між особистими випробуваннями та державними обов'язками.

Зверніть увагу! Відповідаючи на питання про стан своєї пам'яті, президент США відповів: "Моя пам'ять у порядку". Він нагадав про свої досягнення на посаді президента, запитуючи риторично: "Як тоді це сталося?"

Водночас президент Сполучених Штатів Америки задоволений висновками спецпрокурора, який не знайшов підстав для звинувачень проти нього. Байден акцентував на тому, що повністю співпрацює зі слідством.

Байден і секретні документи