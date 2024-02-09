У незапланованій промові Джо Байден відкинув звинувачення Роберта Гура про нібито "проблеми з пам'яттю". Спецпрокурор згадав про це, коментуючи розслідування у справі неналежного зберігання документів.
Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи
"Моя пам'ять у порядку"
Президент Сполучених Штатів Америки наголосив на своїй здатності ефективно управляти країною, попри особисті втрати та міжнародні кризи.
Американський лідер США зазначив, що носить розарій свого покійного сина, бо щодня і щорічно відзначає день його пам'яті. Він висловив обурення через згадку про смерть сина у звіті спецпрокурора, назвавши це "нечесним" і "неприпустимим".
Як, чорт забирай, він сміє це порушувати? Чесно кажучи, коли мені поставили це запитання, я подумав, що це не їхня чортова справа,
– заявив Байден.
Байден також згадав про свою роботу під час міжнародної кризи, коли Ізраїль зазнав нападу ХАМАС. Він наголосив на своїй здатності балансувати між особистими випробуваннями та державними обов'язками.
Водночас президент Сполучених Штатів Америки задоволений висновками спецпрокурора, який не знайшов підстав для звинувачень проти нього. Байден акцентував на тому, що повністю співпрацює зі слідством.
Байден і секретні документи
- У справі про секретні документи, знайдені в колишньому офісі Байдена, спецпрокурор не висунув кримінальних звинувачень. Рішення Гура базувалося, зокрема, на складності можливого засудження Байдена через його вік та пам'ять.
- За словами Гура, пам'ять Байдена була "суттєво обмеженою" під час допитів, що могло вплинути на його здатність точно відтворити події часів віцепрезидентства. Це стало однією з причин, чому прокурор вирішив не висувати звинувачення.
- Юрист Білого дому Річард Заубер та адвокати Байдена критикували звіт Гура, називаючи його коментарі "неточними та недоречними". Також вони заявляли про надмірність дій спецпрокурора. Важливо, що спецпрокурора Роберта Гура призначив прокурор США Меррік Гарленд.
- Документи, що стали предметом розслідування, датуються часом віцепрезидентства Байдена під час головування в Білому домі Барака Обами. Вони були виявлені в листопаді 2022 в аналітичному центрі у Вашингтоні та на складі в будинку Байдена в Делавері.
- Білий дім та адвокати Байдена заявили про тісну співпрацю з Департаментом юстиції та наголосили, що президент не знав про наявність секретних документів у згаданих місцях до їх виявлення.