Полковник Британии в отставке проанализировал, готовит ли Россия новое масштабное наступление

Россия активно накапливает войска у линии фронта и готовится к новому наступлению. В CNN пишут о вероятном наступлении России. Впрочем, ресурсов у страны-агрессора недостаточно.

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм в эфире 24 Канала отметил, что не верит в то, что Россия сейчас имеет возможность сформировать настолько большую армию для наступления. Вероятно, если бы это было возможно, Владимир Путин уже бы это сделал.

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Украинцы изменили характер фронта

Возможно, для этого россияне могли бы привлечь подразделения из Северной Кореи.

Но пока что россияне не продемонстрировали тактических возможностей для формирования большой силы, способной эффективно действовать на фронте. Из-за больших потерь им не хватает достаточного количества военнослужащих, чтобы все это организовать и координировать,

– сказал Филип Ингрэм.

Он добавил, что характер фронта изменился. Технологии дронов, особенно переход от радиоуправляемых к дронам с волоконно-оптическим управлением, которые сложно заглушить, существенно повлияли на ситуацию. Технологические достижения украинцев в этой сфере серьезно трансформировали линию фронта.

Теперь боевые столкновения между подразделениями происходят не на сотнях метров, как раньше, а на значительно большей глубине. Тактические бои могут идти на расстоянии 5 – 10 километров. И это – без учета применения западных ракет и систем дальнего действия.

Я пытаюсь понять, на каких именно данных базируется CNN, кроме того факта, что каждый год летом обычно начинается наступление, когда почва становится пригодной для движения бронетехники. Теоретически это возможно, но на практике – вряд ли, как пишут в заголовках,

– сказал Филипп Ингрэм.

Он добавил, что украинские войска проделали фантастическую работу по стабилизации линии фронта. Им удалось сдержать армию, которая на бумаге является второй по силе в мире. При этом они не позволили россиянам достичь локального преимущества в воздухе.

Благодаря внедрению новых технологий изменилась линия соприкосновения на передовой. Она перестала быть зоной, где действуют исключительно средства прямого огня – такие как танковые пушки, бронетранспортеры, пулеметы или стрелковое оружие. Эта зона расширена до 5 – 10 километров и более, в частности благодаря использованию FPV-дронов.

Он подытожил, что Украина фактически переписала так называемый учебник по тактике обороны – как стабилизировать и удерживать оборонительную позицию. Следующий шаг – превратить это в наступление, чтобы оттеснить врага назад.