Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, добавив, что оккупанты сейчас используют старые советские запасы ракет, в том числе и "Ониксов" для комплекса "Бастион". Хотя теоретически могут их и производить.

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Нужно защитить Одесскую область

"Оникс" является противокорабельной ракетой, поэтому может лететь на довольно низкой высоте на уровне моря, то есть имеет довольно неудобную траекторию полета

Поэтому возникают проблемы с ее фиксацией и захватом как цели для зенитно-ракетных комплексов и соответственно отработкой по ней,

– отметил военный эксперт.

Ракеты "Оникс" Эти российские сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия являются советской разработкой. Их назначение – наносить удары по надводным целям. Ракеты запускаются из комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму еще в 2015 году. Дальность Эти российские сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия являются советской разработкой. Их назначение – наносить удары по надводным целям. Ракеты запускаются из комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму еще в 2015 году. Дальность "Оникса" по высотной траектории составляет 450 – 500 км. Высота полета ракеты на маршевом участке – до 14 000 метров, а на конечном участке – до 10 метров. Дальность обнаружения цели – не менее 50 километров. А время готовности к работе с момента включения – более 2 минут.

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Оккупанты по Одесской области применяют комбинированные удары: часть оружия запускают по гражданской части города, а остальное – по логистическим объектам, которые позволяют Украине осуществлять экспорт аграрной продукции.

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты поднимался вопрос помощи в защите Одесской области и портовой инфраструктуры от ракетных обстрелов России.

"По результатам визита якобы был достигнут прогресс. А потому ожидаем больше современных зенитно-ракетных комплексов, которые смогут эффективно прикрыть Одессу", – отметил Андрей Крамаров.

Обратите внимание! Масса боевой части Оникса может отличаться в зависимости от версии ракеты и ее назначения. В самой распространенной версии ракеты "Оникс" (3М55) масса боевой части составляет около 200 - 250 килограммов.

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