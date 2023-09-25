Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, додавши, що окупанти зараз використовують старі радянські запаси ракет, зокрема й "Оніксів" до комплексу "Бастіон". Хоча теоретично можуть їх й виготовляти.

Важливо Триває розбір завалів: в Одеській ОВА розповіли про масштаби пошкоджень Морського вокзалу

Потрібно захистити Одещину

"Онікс" є протикорабельною ракетою, а тому може летіти на доволі низькій висоті на рівні моря, тобто має доволі незручну траєкторію польоту

Через це виникають проблеми з її фіксацією та захопленням як цілі для зенітно-ракетних комплексів та відповідно відпрацюванням по ній,

– зазначив військовий експерт.

Ракети "Онікс" Ці російські надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії є радянською розробкою. Їхнє призначення – завдавати ударів по надводних цілях. Ракети запускаються з комплексу "Бастіон", розташованому у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Дальність Ці російські надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії є радянською розробкою. Їхнє призначення – завдавати ударів по надводних цілях. Ракети запускаються з комплексу "Бастіон", розташованому у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Дальність "Онікса" по висотній траєкторії складає 450 – 500 кілометрів. Висота польоту ракети на маршовій ділянці – до 14 000 метрів, а на кінцевій ділянці – до 10 метрів. Дальність виявлення цілі – не менше ніж 50 кілометрів. А час готовності до роботи з моменту ввімкнення – понад 2 хвилини.

Військовий експерт про обстріли Одещини російськими ракетами "Онікс": дивіться відео

Окупанти по Одещині застосовують комбіновані удари: частину зброї запускають по цивільній частині міста, а решту – по логістичних об'єкта, які дозволяють Україні здійснювати експорт аграрної продукції.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів постало питання щодо допомоги у захисті Одещини та портової інфраструктури від ракетних обстрілів Росії.

"За результатами візиту нібито було досягнуто прогресу. А тому очікуємо більше сучасних зенітно-ракетних комплексів, які зможуть ефективно прикрити Одесу", – зазначив Андрій Крамаров.

Зверніть увагу! Маса бойової частини "Онікса" може відрізнятися залежно від версії ракети та її призначення. У найпоширенішій версії ракети "Онікс" (3М55), маса бойової частини становить близько 200 – 250 кілограмів.

Що відомо про атаку на Одещину 25 вересня