Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, додавши, що окупанти зараз використовують старі радянські запаси ракет, зокрема й "Оніксів" до комплексу "Бастіон". Хоча теоретично можуть їх й виготовляти.
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Потрібно захистити Одещину
"Онікс" є протикорабельною ракетою, а тому може летіти на доволі низькій висоті на рівні моря, тобто має доволі незручну траєкторію польоту
Через це виникають проблеми з її фіксацією та захопленням як цілі для зенітно-ракетних комплексів та відповідно відпрацюванням по ній,
– зазначив військовий експерт.
Ракети "Онікс"Ці російські надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії є радянською розробкою. Їхнє призначення – завдавати ударів по надводних цілях. Ракети запускаються з комплексу "Бастіон", розташованому у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Дальність "Онікса" по висотній траєкторії складає 450 – 500 кілометрів. Висота польоту ракети на маршовій ділянці – до 14 000 метрів, а на кінцевій ділянці – до 10 метрів. Дальність виявлення цілі – не менше ніж 50 кілометрів. А час готовності до роботи з моменту ввімкнення – понад 2 хвилини.
Військовий експерт про обстріли Одещини російськими ракетами "Онікс": дивіться відео
Окупанти по Одещині застосовують комбіновані удари: частину зброї запускають по цивільній частині міста, а решту – по логістичних об'єкта, які дозволяють Україні здійснювати експорт аграрної продукції.
Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів постало питання щодо допомоги у захисті Одещини та портової інфраструктури від ракетних обстрілів Росії.
"За результатами візиту нібито було досягнуто прогресу. А тому очікуємо більше сучасних зенітно-ракетних комплексів, які зможуть ефективно прикрити Одесу", – зазначив Андрій Крамаров.
Що відомо про атаку на Одещину 25 вересня
- Проти ночі ворог обстріляв Одеську область 19 дронами-камікадзе "Шахед" та ракетами – 12 "Калібрами" і 2 "Оніксами".
- Українські Сили ППО ліквідували 11 "Калібрів" та 19 "Шахедів". Однак 2 ракети "Онікс" влучили у зерносховище, яке було пустим.
- Основний удар окупанти завдали по припортовій інфраструктурі Одещини. Ворог обстріляв будівлю морського вокзалу та готелю, які внаслідок удару зазнали серйозних пошкоджень та майже зруйновані.
- Крім того, росіяни вдарили по складу з тисячами тонн зерна в Одеській області. На жаль, під завалами загинули двоє людей.
- Також внаслідок обстрілу Одещини 47-річна жінка зазнала осколкових поранень. Медики одразу надали їй допомогу, зараз вона у стабільному стані.