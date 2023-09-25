Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону повідомив, що в Одесі крім портової інфраструктури зазнав пошкоджень Морський вокзал. На жаль, було влучання і його частина знищена. Про це пише 24 Канал.
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Які наслідки влучання у Морський вокзал
Наразі технічний стан Морського вокзалу та готелю незрозумілий. Тож наразі неможливо сказати, чи будуть реставрувати, чи зносити готель – там довго тривала пожежа з 13 по 16 поверх.
Олег Кіпер зазначив, що прибирання та експертизи на Морвокзалі ще починали. Поки що тривають слідчі дії, а вже ближче до вечора почнеться перевірка, щоб зрозуміти стан Морвокзалу та готелю.
Готель декілька років вже не працював, він був закритий. А Морський вокзал був у діючому стані. Працівники Морвокзалу й інші служби, які залучені до того, щоб розібрати завали і ушкодження, приступають тільки до роботи,
– сказав Кіпер.
Він додав, що довкола Морвокзалу пошкоджені десятки будівель, там повилітали вікна.
На складі з зерном під завалами знайшли 2 загиблих
- Під час обстрілу Одеської області окупанти пошкодили склад з тисячами тонн зерна. На місці довго тривав розбір завалів – 2 людини, які працювали на складі, не виходили на зв'язок. Рятувальники сподівалися, що вони живі й спустилися у сховище.
- Однак, на жаль, о 12:15 під завалами було знайшли тіло першого чоловіка. Через 40 хвилин рятувальники дістали тіло другої жертви російської терористичної атаки.
- Також під час обстрілу Одеської області 47-річна жінка зазнала осколкових поранень. Медики надали їй допомогу і зараз вона у стабільному стані.
- Крім цього, росіяни пошкодили газову станцію – близько 2 тисяч абонентів у передмісті Одеси залишилися без газу, тривають ремонтні роботи.