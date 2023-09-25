Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону повідомив, що в Одесі крім портової інфраструктури зазнав пошкоджень Морський вокзал. На жаль, було влучання і його частина знищена. Про це пише 24 Канал.

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Які наслідки влучання у Морський вокзал

Наразі технічний стан Морського вокзалу та готелю незрозумілий. Тож наразі неможливо сказати, чи будуть реставрувати, чи зносити готель – там довго тривала пожежа з 13 по 16 поверх.

Олег Кіпер зазначив, що прибирання та експертизи на Морвокзалі ще починали. Поки що тривають слідчі дії, а вже ближче до вечора почнеться перевірка, щоб зрозуміти стан Морвокзалу та готелю.

Готель декілька років вже не працював, він був закритий. А Морський вокзал був у діючому стані. Працівники Морвокзалу й інші служби, які залучені до того, щоб розібрати завали і ушкодження, приступають тільки до роботи,

– сказав Кіпер.

Він додав, що довкола Морвокзалу пошкоджені десятки будівель, там повилітали вікна.

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