Имеет провокационный характер, – Путин пожаловался председателю Евросовета на Крымскую платформу
Источник:Кремль
Владимир Путин по телефону поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время разговора глава Кремля заявил, что саммит Крымской платформы имеет "провокационный характер".
Путин говорит, что ЕС дискриминирует жителей Крыма
Во время разговора с дипломатом Путин отличился рядом циничных заявлений. В частности, он сказал, что Евросоюз якобы продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.
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Отмечен провокационный характер проведения саммита Крымской платформы при том, что вопрос возвращения Крыма в состав России окончательно закрыли еще в марте 2014 года,
– заявили в Кремле.
Российский президент также обвинил Украину в "уклонении от выполнения взятых на себя обязательств" по Донбассу.
Что известно о Крымской платформе
- Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. На него приехали делегаты из около 50 стран мира и международных делегаций.
- Политики выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они осудили оккупацию Крыма Россией.
- По итогам одобрили декларацию. В ней стороны заявили, что объединяют усилия для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
- В каждой стране определят ответственного должностного лица для сотрудничества с офисом Крымской платформы в Киеве.
- Кроме того, декларация предусматривает введение санкций против России в случае агрессии.