Имеют иммунитет: Украина не может возбудить дела только против 2 россиян – Путина и Лаврова

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Украина не может возбудить уголовные дела только против 2 российских чиновников. Речь идет о президенте страны-террористе Владимире Путине и министре иностранных дел Сергее Лаврове.

По словам Венедиктовой, она прекрасно понимает боль украинцев относительно наказания российских военных преступников, ведь и сама имеет такую же боль. Однако их нельзя публично наказать в Мариуполе или на Крещатике, ведь нужно следовать действующему законодательству.

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Путин и Лавров имеют иммунитет

Генпрокурор отметила, что делает все, чтобы Международный уголовный суд был успешным и до тех военных преступников, которые находятся в России, могли дотянуться.

"Нам, конечно, важно наказать тех негодяев, которые непосредственно расстреливали людей. Для этого нам надо конкретно их иметь здесь. Затем нам необходимо, чтобы наказали тех негодяев, которые сидят в Кремле за большой башней. Так же физически иметь и наказать", – отметила Венедиктова.

Она добавила, что украинские прокуроры делают все, чтобы наказать оккупантов и в другой законный способ, однако по мнению генпрокурора, заочное наказание Украину не очень удовлетворит. По состоянию на 28 марта уже открыли более 23 тысяч дел, касающихся только военных преступлений.

"Конечно, есть определенные юридические сложности для того, чтобы дотянуться до всех из них, но мы делаем все, чтобы это произошло в Украине. Для меня очень важно получить решение именем Украины относительно военных преступников. Но до тех, к кому мы не сможем дотянуться из-за того, что они сидят в Кремле, мы сделаем все, чтобы до них дотянулся прокурор Международного уголовного суда", – заявила Венедиктова.

Венедиктова рассказала, есть большое материнское дело, в котором фигурируют 205 российских чиновников. Им уже выдвинули подозрения и объявили в международный розыск. В частности, производства касаются министра обороны, министра внутренних дел, главы разведки, спикера и т.д.

Против каждого есть правильно собранные материалы дела. Есть 2 человека, на которых – функциональный иммунитет. Это запрещено законодательством, которое у нас существует. Это президент Владимир Путин и министр Сергей Лавров,

– добавила генпрокурор.

По ее словам, в Украине, конечно, открыли фактовые дела и сейчас их расследуют. Однако открыть производство непосредственно против Путина и Лаврова украинские прокуроры не могут.

"И я говорила только об уголовных производства, которые по состоянию на сегодня есть в Украине, но это не запрещено прокурору Международного уголовного суда и другим юрисдикциям", – заключила Венедиктова.

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