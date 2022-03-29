За словами Венедіктової, вона прекрасно розуміє біль українців щодо покарання російських воєнних злочинців, адже й сама має такий самий біль. Однак їх не можна привселюдно покарати у Маріуполі чи на Хрещатику, адже потрібно слідувати чинному законодавству.

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Путін та Лавров мають імунітет

Генпрокурорка зазначила, що робить усе, аби Міжнародний кримінальний суд був успішним і до тих воєнних злочинців, які перебувають у Росії, могли дотягнутися.

"Нам, звичайно, важливо покарати тих негідників, які безпосередньо розстрілювали людей. Для цього нам треба конкретно їх мати тут. Потім нам необхідно, щоб покарали тих негідників, які сидять в Кремлі за великою вежею. Так само фізично мати та покарати", – зауважила Венедіктова.

Вона додала, що українські прокурори роблять усе, щоб покарати окупантів і в інший законний спосіб, однак, на думку генпрокурорки, заочне покарання Україну не дуже задовольнить. Станом на 28 березня вже відкрили понад 23 тисячі справ, які стосуються лише воєнних злочинів.

"Звичайно, що є певні юридичні складнощі для того, щоб дотягнутися до всіх з них, але ми робимо все, щоб це відбулося в Україні. Для мене дуже важливо отримати рішення іменем України щодо воєнних злочинців. Але до тих, до кого ми не зможемо дотягнутися через те, що вони сидять в Кремлі, ми зробимо все, щоб до них дотягнувся прокурор Міжнародного кримінального суду", – заявила Венедіктова.

Венедіктова розповіла, є велика материнська справа, в якій фігурують 205 російських високопосадовців. Їм вже висунули підозри та оголосили в міжнародний розшук. Зокрема, провадження стосуються міністра оборони, міністра внутрішніх справ, голови розвідки, спікерки тощо

Проти кожного є правильно зібрані матеріали справи. Є 2 особи, на яких – функціональний імунітет. Це заборонено законодавством, яке в нас існує. Це президент Володимир Путін і міністр Сергій Лавров,

– додала генпрокурорка.

За її словами, в Україні, звичайно, відкрили фактові справи й наразі їх розслідують. Однак відкрити провадження безпосередньо проти Путіна та Лаврова українські прокурори не можуть.

"І я говорила тільки про кримінальні провадження, які станом на сьогодні є в Україні, але це не заборонено прокурору Міжнародного кримінального суду та іншим юрисдикціям", – підсумувала Венедіктова.

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