Имели информацию о расположении украинских сил: в Одесской области задержали диверсантов
На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, которые являются членами диверсионно-разведывательной группы.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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В Одесской области пограничники задержали диверсантов
Подозрительных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию действий наших защитников, охранники границы обнаружили вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе.
Во время проверки личных вещей мужчин пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписку через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательным группам противника.
Задержанные диверсанты переданы представителям СБУ.
В Одесской области пограничники задержали диверсантов / Фото Государственной пограничной службы Украины
В Одесской области пограничники задержали диверсантов / Фото Государственной пограничной службы Украины
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