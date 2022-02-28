Имели информацию о расположении украинских сил: в Одесской области задержали диверсантов

На одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, которые являются членами диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В Одесской области пограничники задержали диверсантов

Подозрительных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию действий наших защитников, охранники границы обнаружили вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе.

Во время проверки личных вещей мужчин пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписку через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательным группам противника.

Задержанные диверсанты переданы представителям СБУ.



В Одесской области пограничники задержали диверсантов / Фото Государственной пограничной службы Украины



В Одесской области пограничники задержали диверсантов / Фото Государственной пограничной службы Украины

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