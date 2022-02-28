Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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На Одещині прикордонники затримали диверсантів

Підозрілих осіб, які здійснювали фото та відеофіксацію дій наших захисників, охоронці кордону виявили поблизу своїх оборонних споруд в Одесі.

Під час перевірки особистих речей чоловіків прикордонники виявили в телефонах затриманих значну кількість інформації про розташування наших сил та засобів і листування через мобільні додатки з невідомими особами, що свідчить про належність їх до диверсійно-розвідувальних груп противника.

Затриманих диверсантів передано представникам СБУ.



На Одещині прикордонники затримали диверсантів / Фото Державна прикордонна служба України



На Одещині прикордонники затримали диверсантів / Фото Державна прикордонна служба України



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