Имена бойцов ОМОНа, которые проводят карательные операции против мирного населения Украины

10 марта 2022 , 15:45
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Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Главное управление разведки МО Украины опубликовали список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области.

Сообщается, что они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины.

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Список российских "карателей"

Украина – это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Возмездие – близко,
– пишет Главное управление разведки МО Украины.

  • Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич;
  • Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич;
  • Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович;
  • Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич;
  • Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович.

Со списком имен бойцов, снайперов и водителей можно ознакомиться по ссылке.

Слушайте также аудиоперехват российских ОМОНовцев под Гостомелем:

 

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Автор: Юлія Бабич