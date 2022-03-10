Имена бойцов ОМОНа, которые проводят карательные операции против мирного населения Украины

Главное управление разведки МО Украины опубликовали список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области.

Сообщается, что они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Список российских "карателей"

Украина – это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Возмездие – близко,

– пишет Главное управление разведки МО Украины.

Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич ;

; Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич ;

; Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович ;

; Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич ;

; Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович.

Со списком имен бойцов, снайперов и водителей можно ознакомиться по ссылке.

Слушайте также аудиоперехват российских ОМОНовцев под Гостомелем:

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

