Имена бойцов ОМОНа, которые проводят карательные операции против мирного населения Украины
10 марта 2022 , 15:45Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Главное управление разведки МО Украины опубликовали список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области.
Сообщается, что они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины.
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Список российских "карателей"
Украина – это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Фамилии ваши есть. Возмездие – близко,
– пишет Главное управление разведки МО Украины.
- Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич;
- Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич;
- Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович;
- Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич;
- Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович.
Со списком имен бойцов, снайперов и водителей можно ознакомиться по ссылке.
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