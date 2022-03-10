Повідомляється, що вони беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Список російських "каратєлєй"

Україна – це вам не дітей й бабусь на мітингах гумовими кийками розганяти. Прізвища ваші є. Відплата – близько, – пише Головне управління розвідки МО України.

Заступник командира ОМОН Управління Росгвардії по Нижегородській області полковник поліції Кузоватов Володимир Миколайович;

Командир 4 оперативної роти ОМОН Управління Росгвардії по Нижегородській області майор поліції Благообразов Іван Андрійович;

Заступник командира 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН Управління Росгвардії по Нижегородській області старший лейтенант поліції Конторін Олексій Олександрович;

Старшина 4 оперативної роти ОМОН Управління Росгвардії Нижегородської області старший прапорщик поліції Ярмакович Едуард Миколайович;

Командир 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН Управління Росгвардії по Нижегородській області лейтенант поліції Рукацов Сергій Олександрович

Зі списком імен бійців, снайперів та водіїв можна ознайомитися за посиланням.

Слухайте також аудіоперехоплення російських омонівців під Гостомелем:

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