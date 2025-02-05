Пилоты Ту-95МС, которые выпускают ракеты по Украине, – имена россиян из секретного полка
Горящие дома, разрушенные школы, уничтоженные больницы и разорванные человеческие жизни – вот страшные следы, которые оставляют российские ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ежедневно украинские города и села оказываются под прицелом массированных ракетных ударов, которые не только уничтожают инфраструктуру, но и забирают самое ценное – жизни мирных людей. Взрывы оставляют после себя разрушенные судьбы, страх, слезы и бесконечную борьбу за выживание. Но за каждой выпущенной ракетой стоят конкретные люди – те, кто без колебаний нажимает кнопку пуска, а также те, "кто обслуживает эти кнопки".
В редакцию 24 Канала попали уникальные тайные материалы благодаря OSINT-группе "Sarana", которые позволили нам идентифицировать десятки российских военных преступников, причастных к террористическим ударам по Украине. Речь идет о списках военнослужащих в/ч 75715, которые награждены медалями Министерства обороны России за варварские обстрелы украинской земли. Эта воинская часть базируется на аэродроме “Украинка” в Амурской области России – иронично и цинично звучит, учитывая то, что военнослужащие именно этой части наносят ракетные удары по нашему государству. Теперь эти люди больше не спрячутся за тысячи километров от нас в закрытых кабинах бомбардировщиков. Каждый преступник должен понести справедливое наказание за свои деяния.
Амурская обл., Россия, 676366, аэродром “Украинка” / Скриншот с GoogleMaps
Визуализация расположения аэродромов Энгельс, Оленья и Украинка / 24 Канал
Может показаться, что этот аэродром очень далеко, но по нашей информации и комментариям экспертов между аэродромами “Украинка”, “Оленья” и “Энгельс” регулярно осуществляется как ротация личного состава, так и бортов стратегической авиации. Это зависит от технического состояния Ту-95МС и потребностей российского командования.
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Разрушение украинских городов: кто стоит за террором с неба
Российская армия в течение всей полномасштабной войны систематически наносит массированные ракетные удары по Украине, направленные на уничтожение критической инфраструктуры, террор мирного населения и создание гуманитарного кризиса. Ниже напоминаем последствия атак, ответственность за которые точно несут преступники, которых нам удалось идентифицировать.
31 октября 2022 года
В этот день состоялся третий массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Россияне выпустили около 78 ракет различных типов и БПЛА общей стоимостью около 760 миллионов долларов. Террористы атаковали объекты по Киеву, Харькову, Запорожью, Днепру, Виннице, Черкасской и Кировоградской областях. В результате атаки в Украине ввели массовые отключения электроэнергии, а "Укрзализныця" остановила работу из-за перебоев с электроснабжением.
Кроме того, в тот день российская ракета упала на территории Молдовы, в селе Наславча, вызвав разрушения. Это стал первый случай, когда обстрелы России задели нейтральное государство. Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в результате российских обстрелов утром 31 октября пострадали 13 человек.
29 декабря 2022 года
Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Львове, в Полтавской и Одесской областях. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители. Ранения получили три человека – мужчина, женщина и 14-летняя девочка.
9 марта 2023 года
В ночь и на утро 9 марта российские войска нанесли масштабный удар по Киеву, Житомирской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Во Львовской области погибли пятеро гражданских. Пострадали жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.
Последствия ударов / Фото ГСЧС
27 апреля 2023 года
Россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, как следствие – значительные разрушения объектов энергетики, перебои с электроснабжением.
8 мая 2023 года
Россия нанесла удары по гражданским и туристическим объектам в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Разрушено складское помещение, база отдыха и более 20 частных домов. Погиб один человек, еще двое ранены.
9 мая 2023 года
ПВО сбила 23 из 25 целей.
Обломки ракеты в Бучанском районе / Телеграм Анатолия Федорука
26 мая 2023 года
Ужасная атака по Днепру, попадание в медицинское учреждение. На месте погибли два человека, еще 23 – травмированы, среди которых 2 ребенка (2020 и 2017 года рождения).
29 мая 2023 года
Массированная атака, которая нанесла ущерб критической и гражданской инфраструктуре.
Официальный телеграм канал Воздушных сил ВСУ
5 июня 2023 года
Враг выпустил по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555. Интересно то, что сами же россияне указывают во внутренних документах, что в "любом случае все цели были поражены". Наверное, фото сбитых ракет – это фотошоп, а видео подтверждения работы ПВО сгенерировано ИИ.
Массированные обстрелы Украины демонстрируют целенаправленную политику террора со стороны России. Удары направлены не только на уничтожение инфраструктуры, но и на запугивание гражданского населения.
Подчеркнем, российские пилоты из нашего списка виновны не только в перечисленных выше событиях, их было значительно больше. Однако именно за эти обстрелы они получают свои кровавые и позорные награды, а совершение этих преступлений закреплено документально самими же россиянами.
Кровавые награды за убийства: исполнители массированных обстрелов больше не в тени
Малышкин Владимир Васильевич
Дата рождения: 26.07.1986
Звание: подполковник
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: заместитель командира полка по военно-политической работе, военная часть 75715
Место рождения: Ростовская область, г. Таганрог
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Шимановского, дом 6, квартира 24
Ссылка: https://vk.com/id414831351
Телефон: +79140439190
8 и 17 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен запуск 6 ракет по объектам критической инфраструктуры в Киевской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.
Леонтьев Владислав Александрович
Дата рождения: 30.10.1995
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: г. Севастополь
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 3, квартира 15
8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как помощник командира экипажа Ту-95МС, совершил пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.
Шестаков Михаил Николаевич
Дата рождения: 06.06.1987
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Челябинская область, Сосновский район, пгт Красное Поле
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 4, квартира 6
Ссылка: https://vk.com/id52419545
Телефон: +79143852495
8 и 17 мая 2023 года принимал участие в боевых вылетах как штурман экипажа Ту-95МС, во время которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.
Першуков Сергей Сергеевич
Дата рождения: 26.06.1980
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, г. Шимановск
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 6, квартира 21
Ссылка: https://vk.com/id63850370
Телефон: +79143903648
8 и 17 мая 2023 года выполнял обязанности второго штурмана экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.
Коллаж 24 Канала
Иванов Алексей Николаевич
Дата рождения: 22.04.1984
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Ровненская область, г. Дубно
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Чехова, дом 7, квартира 34
Телефон: +79145596576
8 и 17 мая 2023 выполнял обязанности бортового оператора экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.
Силохин Сергей Александрович
Дата рождения: 10.03.1983
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" I степени
Должность: бортовой инженер (инструктор) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, Константиновский район, с. Новопетровка
Место жительства: Амурская область, Константиновский район, с. Новопетровка, улица Речная, дом 15; Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 11, квартира 18
8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС (инструктор), во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди. С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.
Черепков Александр Николаевич
Дата рождения: 26.03.1987
Звание: сержант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: командир огневых установок экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, Серышевский район, с. Ударное
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 49
8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как командир огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 9 мая в результате атаки погибли люди.
Медведев Кирилл Владимирович
Дата рождения: 08.03.1990
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Крымская область, Кировский район, пгт Кировское
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 10, квартира 38
27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 13 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. После атак были внедрены экстренные отключения света в ряде областей.
Яковлев Эдуард Юрьевич
Дата рождения: 14.09.1965
Звание: майор
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Ростовская область, г. Батайск
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 12
Телефон: +79143843339
27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 года исполнял обязанности бортового оператора экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск 13 ракет по объектам критической инфраструктуры. В результате ударов в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.
Синюшкин Александр Сергеевич
Дата рождения: 06.06.1990
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой инженер (инструктор) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Большая Кудара
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 35, квартира 12
Телефон: +79145803720
27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 13 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате ударов в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.
Бобилев Антон Сергеевич
Дата рождения: 20.05.1986
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 10, квартира 9
Телефон: +79145785968
17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет по объектам критической инфраструктуры.
Распопов Роман Васильевич
Дата рождения: 02.11.1981
Звание: подполковник
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: заместитель командира полка по летной подготовке, военная часть 75715
Место рождения: г. Воронеж
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 1, квартира 27
Телефон: +79145828945
31 октября 2022 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Это был один из самых массовых обстрелов Украины.
Евдокимов Максим Валерьевич
Дата рождения: 09.05.1997
Звание: лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Республика Башкортостан, Белорецкий район, пгт Верхний Авзян
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 11, квартира 25
Телефон: +79962662747
17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Курдицкий Сергей Валерьевич
Дата рождения: 30.08.1988
Звание: майор
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Тамбовская область, Токаревский район, с. Малая Зверяевка
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 6, квартира 14
Ссылка: https://vk.com/id146704555
Телефон: +79198361797
9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома.
Кураев Андрей Андреевич
Дата рождения: 16.12.1994
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Челябинская область, Троицкий район, с. Ключевка
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 4, квартира 23
Телефон: +79514466549
9 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома.
Рыбкин Владислав Дмитриевич
Дата рождения: 28.06.1997
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: г. Хабаровск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Фрунзе, дом 12, квартира 2
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Стерликов Константин Сергеевич
Дата рождения: 01.08.1983
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Курганская область, г. Куртамыш
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 10, квартира 64
9 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.
Лушников Алексей Александрович
Дата рождения: 07.12.1985
Звание: майор
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Курганская область, Целинный район, с. Косолапово
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 26
Ссылка: https://vk.com/id11901160
Телефон: +79145775484
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.
Валеев Тимур Вадимович
Дата рождения: 30.08.1998
Звание: лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: г. Челябинск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Пархоменко, дом 36, квартира 24
9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве второго штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.
Игнатьев Григорий Александрович
Дата рождения: 08.02.1991
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Хабаровский край, г. Хабаровск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 11, квартира 24
Ссылка: https://vk.com/id7015800
Телефон: +79165743158
9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.
Беличенко Илья Евгеньевич
Дата рождения: 23.07.1995
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой инженер авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Воронежская область, Таловский район, пгт Абрамовка
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 4, квартира 19
9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.
Крупкин Андрей Анатольевич
Дата рождения: 21.07.1988
Звание: старший сержант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: командир огневых установок авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Приморский край, Ольгинский район, с. Веселый Яр
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 4, квартира 17
Ссылка: https://vk.com/id624893987
Телефон: +79143829584
9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Кастенко Владислав Витальевич
Дата рождения: 25.07.1998
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Полтавская область, Хорольский район, с. Пристань
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 7, квартира 21
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Лебедев Дмитрий Дмитриевич
Дата рождения: 03.02.1995
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: г. Оренбург
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Садовая, дом 11, квартира 29
Ссылка: https://vk.com/id353465093
Телефон: +79193272023
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как штурман экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Телепень Иван Юрьевич
Дата рождения: 20.11.1997
Звание: лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Новосибирская область, Карасукский район, с. Новая Курья
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Кирова, дом 6, квартира 2
Ссылка: https://vk.com/id525022604
Телефон: +79226319440
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как второй штурман экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Коробков Александр Юрьевич
Дата рождения: 09.09.1996
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой инженер авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: г. Ставрополь
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 1, квартира 30
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Коллаж 24 Канала
Борискин Алексей Вячеславович
Дата рождения: 13.08.1979
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Германия, г. Потсдам
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 6, квартира 16
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве командира огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Радченко Алексей Александрович
Дата рождения: 31.01.1987
Звание: майор
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Украинская ССР, г. Киев
Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, дом 6, квартира 52
С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Ужасная атака по медицинскому учреждению в Днепре.
Габидулин Владимир Эдуардович
Дата рождения: 31.05.1997
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Свердловская область, г. Новоуральск
Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, переулок Томский, дом 9, квартира 1
С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.
Хакимов Валерий Нажметдинович
Дата рождения: 06.08.1998
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: второй штурман (корабля) - (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 4, квартира 65
С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как второй штурман корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.
Сандул Олег Иванович
Дата рождения: 25.05.1974
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" I степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Польская Народная Республика, г. Жагань
Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, дом 251, квартира 5
Ссылка: https://vk.com/id228789942
Телефон: +79145672989
С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.
Светлицкий Денис Анатольевич
Дата рождения: 24.02.1980
Звание: прапорщик
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, г. Зея
Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Северная, дом 14, квартира 100
Телефон: +79145996101
С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.
Лобанов Андрей Николаевич
Дата рождения: 15.11.1985
Звание: майор
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Мурманская область, г. Кировск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 7, квартира 7
29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Вестер Айвар Айварович
Дата рождения: 07.03.1985
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман (отряда) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, пгт Серышево
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 3, квартира 11
Ссылка: https://vk.com/id78081295
Телефон: +79145528828
30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как штурман корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Денисенко Дмитрий Сергеевич
Дата рождения: 28.04.1980
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Новосибирская область, г. Купино
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 5, квартира 15
30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Васильев Алексей Владимирович
Дата рождения: 21.02.1990
Звание: капитан
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой инженер (корабля) - инструктор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Красноярский край, г. Лесосибирск, пгт Подтесово
Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 35
30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Денисенко Сергей Александрович
Дата рождения: 12.12.1980
Звание: прапорщик
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, Серышевский район, с. Новосергиевка
Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Набережная, дом 80/8, квартира 59а
Ссылка: https://vk.com/id542340659
Телефон: +79246816640
30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.
Смочинских Виталий Владимирович
Дата рождения: 16.08.1971
Звание: майор
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: командир авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Мордовская АССР, г. Саранск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть 75715
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Малышев Александр Сергеевич
Дата рождения: 06.04.1999
Звание: лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Ростовская область, г. Волгодонск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, военная часть 75715
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Каканов Артем Юрьевич
Дата рождения: 20.05.1985
Звание: капитан
Награда: медаль "За боевые заслуги"
Должность: штурман (отряда) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Курганская область, Кетовский район, ст. Иковка
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 4, квартира 11
Ссылка: https://vk.com/id608329341
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Таслов Никита Игоревич
Дата рождения: 02.05.1995
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: второй штурман (корабля) - оператор (РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Волгоградская область, Быковский район, пгт Быково
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть 75715
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Болотов Игорь Дмитриевич
Дата рождения: 13.03.1998
Звание: лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Красноярский край, г. Новосибирск
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть
Ссылка: https://vk.com/id180753138
Телефон: +79135981322
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Загнитько Олег Владимирович
Дата рождения: 16.01.1987
Звание: старший лейтенант
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: бортовой инженер (корабля) - инструктор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Туркменская ССР, г. Небит-Даг
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 4, квартира 47
Ссылка: https://vk.com/id72079586
Телефон: +79156203569
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Герасимов Александр Алексеевич
Дата рождения: 15.05.1981
Звание: прапорщик
Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени
Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715
Место рождения: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево
Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Шимановского, дом 7, квартира 4
29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.
Наказание неизбежно: российские пилоты должны бояться каждый день
Эти люди – не просто исполнители приказов, они являются частью преступной машины, что ежедневно сеет смерть и разрушения на украинской земле. Их награды – это медали за убийства невинных, за разрушенные дома, за слезы детей, потерявших родителей, и родителей, потерявших своих детей. Украина никогда не простит этих преступлений. Имена российских пилотов, штурманов, бортовых операторов, инженеров и других причастных к обслуживанию стратегической авиации, которые выпускают ракеты по нашим городам, теперь известны. Они больше не спрячутся за своими шевронами, закрытыми кабинами или стенами своих домов.
Пусть эти преступники помнят: где бы они ни были – в российском Серишеве, во временно оккупированном Крыму или в любом другом городе – они уже стали мишенью. Их жизнь больше никогда не будет спокойной. Они проживут или короткую жизнь, или длинную, но постоянно оглядываясь в страхе. Страхе перед справедливостью, которая рано или поздно их настигнет.
Наши спецслужбы, международное правосудие и народ Украины уже работают над тем, чтобы каждый преступник получил свое наказание. Будет ли это суд в Гааге, спецоперация украинских сил или долгие годы одиночества и тревоги, но выход у этих людей только один – расплатиться за свои преступления.