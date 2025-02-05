Пилоты Ту-95МС, которые выпускают ракеты по Украине, – имена россиян из секретного полка

Горящие дома, разрушенные школы, уничтоженные больницы и разорванные человеческие жизни – вот страшные следы, которые оставляют российские ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ежедневно украинские города и села оказываются под прицелом массированных ракетных ударов, которые не только уничтожают инфраструктуру, но и забирают самое ценное – жизни мирных людей. Взрывы оставляют после себя разрушенные судьбы, страх, слезы и бесконечную борьбу за выживание. Но за каждой выпущенной ракетой стоят конкретные люди – те, кто без колебаний нажимает кнопку пуска, а также те, "кто обслуживает эти кнопки".

В редакцию 24 Канала попали уникальные тайные материалы благодаря OSINT-группе "Sarana", которые позволили нам идентифицировать десятки российских военных преступников, причастных к террористическим ударам по Украине. Речь идет о списках военнослужащих в/ч 75715, которые награждены медалями Министерства обороны России за варварские обстрелы украинской земли. Эта воинская часть базируется на аэродроме “Украинка” в Амурской области России – иронично и цинично звучит, учитывая то, что военнослужащие именно этой части наносят ракетные удары по нашему государству. Теперь эти люди больше не спрячутся за тысячи километров от нас в закрытых кабинах бомбардировщиков. Каждый преступник должен понести справедливое наказание за свои деяния.



Амурская обл., Россия, 676366, аэродром “Украинка” / Скриншот с GoogleMaps



Визуализация расположения аэродромов Энгельс, Оленья и Украинка / 24 Канал

Может показаться, что этот аэродром очень далеко, но по нашей информации и комментариям экспертов между аэродромами “Украинка”, “Оленья” и “Энгельс” регулярно осуществляется как ротация личного состава, так и бортов стратегической авиации. Это зависит от технического состояния Ту-95МС и потребностей российского командования.

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Разрушение украинских городов: кто стоит за террором с неба

Российская армия в течение всей полномасштабной войны систематически наносит массированные ракетные удары по Украине, направленные на уничтожение критической инфраструктуры, террор мирного населения и создание гуманитарного кризиса. Ниже напоминаем последствия атак, ответственность за которые точно несут преступники, которых нам удалось идентифицировать.

31 октября 2022 года

В этот день состоялся третий массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Россияне выпустили около 78 ракет различных типов и БПЛА общей стоимостью около 760 миллионов долларов. Террористы атаковали объекты по Киеву, Харькову, Запорожью, Днепру, Виннице, Черкасской и Кировоградской областях. В результате атаки в Украине ввели массовые отключения электроэнергии, а "Укрзализныця" остановила работу из-за перебоев с электроснабжением.

Кроме того, в тот день российская ракета упала на территории Молдовы, в селе Наславча, вызвав разрушения. Это стал первый случай, когда обстрелы России задели нейтральное государство. Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в результате российских обстрелов утром 31 октября пострадали 13 человек.

29 декабря 2022 года

Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Львове, в Полтавской и Одесской областях. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители. Ранения получили три человека – мужчина, женщина и 14-летняя девочка.

Уничтоженный жилой дом / Офис Генерального прокурора Украины

9 марта 2023 года

В ночь и на утро 9 марта российские войска нанесли масштабный удар по Киеву, Житомирской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Во Львовской области погибли пятеро гражданских. Пострадали жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.



Последствия ударов / Фото ГСЧС

27 апреля 2023 года

Россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, как следствие – значительные разрушения объектов энергетики, перебои с электроснабжением.

8 мая 2023 года

Россия нанесла удары по гражданским и туристическим объектам в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Разрушено складское помещение, база отдыха и более 20 частных домов. Погиб один человек, еще двое ранены.

9 мая 2023 года

ПВО сбила 23 из 25 целей.



Обломки ракеты в Бучанском районе / Телеграм Анатолия Федорука

Обломки ракеты в Бучанском районе / Телеграм Андрея Небытова

26 мая 2023 года

Ужасная атака по Днепру, попадание в медицинское учреждение. На месте погибли два человека, еще 23 – травмированы, среди которых 2 ребенка (2020 и 2017 года рождения).

Телеграм канал главы Днепровской ОГА с последствиями удара

Телеграм канал главы Днепровской ОВА с последствиями удара

29 мая 2023 года

Массированная атака, которая нанесла ущерб критической и гражданской инфраструктуре.



Официальный телеграм канал Воздушных сил ВСУ

5 июня 2023 года

Враг выпустил по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы обороны Украины уничтожили четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555. Интересно то, что сами же россияне указывают во внутренних документах, что в "любом случае все цели были поражены". Наверное, фото сбитых ракет – это фотошоп, а видео подтверждения работы ПВО сгенерировано ИИ.



Спасатели тушат пожар, возникший после падения обломков сбитых российских ракет / ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Массированные обстрелы Украины демонстрируют целенаправленную политику террора со стороны России. Удары направлены не только на уничтожение инфраструктуры, но и на запугивание гражданского населения.

Подчеркнем, российские пилоты из нашего списка виновны не только в перечисленных выше событиях, их было значительно больше. Однако именно за эти обстрелы они получают свои кровавые и позорные награды, а совершение этих преступлений закреплено документально самими же россиянами.

Кровавые награды за убийства: исполнители массированных обстрелов больше не в тени

Коллаж 24 Канала



Малышкин Владимир Васильевич

Дата рождения: 26.07.1986

Звание: подполковник

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: заместитель командира полка по военно-политической работе, военная часть 75715

Место рождения: Ростовская область, г. Таганрог

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Шимановского, дом 6, квартира 24

Ссылка: https://vk.com/id414831351

Телефон: +79140439190

8 и 17 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен запуск 6 ракет по объектам критической инфраструктуры в Киевской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.

Коллаж 24 Канала

Леонтьев Владислав Александрович

Дата рождения: 30.10.1995

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: г. Севастополь

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 3, квартира 15

8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как помощник командира экипажа Ту-95МС, совершил пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.



Коллаж 24 Канала

Шестаков Михаил Николаевич

Дата рождения: 06.06.1987

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Челябинская область, Сосновский район, пгт Красное Поле

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 4, квартира 6

Ссылка: https://vk.com/id52419545

Телефон: +79143852495



8 и 17 мая 2023 года принимал участие в боевых вылетах как штурман экипажа Ту-95МС, во время которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.

Коллаж 24 Канала

Першуков Сергей Сергеевич

Дата рождения: 26.06.1980

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, г. Шимановск

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 6, квартира 21

Ссылка: https://vk.com/id63850370

Телефон: +79143903648

8 и 17 мая 2023 года выполнял обязанности второго штурмана экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.

Коллаж 24 Канала

Иванов Алексей Николаевич

Дата рождения: 22.04.1984

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Ровненская область, г. Дубно

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Чехова, дом 7, квартира 34

Телефон: +79145596576



8 и 17 мая 2023 выполнял обязанности бортового оператора экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск шести ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди.

Коллаж 24 Канала

Коллаж 24 Канала

Силохин Сергей Александрович

Дата рождения: 10.03.1983

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" I степени

Должность: бортовой инженер (инструктор) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, Константиновский район, с. Новопетровка

Место жительства: Амурская область, Константиновский район, с. Новопетровка, улица Речная, дом 15; Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 11, квартира 18



8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС (инструктор), во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры Украины. 8 мая в результате атаки погибли люди. С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Черепков Александр Николаевич

Дата рождения: 26.03.1987

Звание: сержант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: командир огневых установок экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, Серышевский район, с. Ударное

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 49



8 мая и 17 мая 2023 выполнял боевой вылет как командир огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. 9 мая в результате атаки погибли люди.

Коллаж 24 Канала

Медведев Кирилл Владимирович

Дата рождения: 08.03.1990

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Крымская область, Кировский район, пгт Кировское

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 10, квартира 38



27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 13 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. После атак были внедрены экстренные отключения света в ряде областей.

Коллаж 24 Канала

Яковлев Эдуард Юрьевич

Дата рождения: 14.09.1965

Звание: майор

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Ростовская область, г. Батайск

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 12

Телефон: +79143843339



27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 года исполнял обязанности бортового оператора экипажа Ту-95МС во время боевых вылетов, в ходе которых был осуществлен запуск 13 ракет по объектам критической инфраструктуры. В результате ударов в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Коллаж 24 Канала

Синюшкин Александр Сергеевич

Дата рождения: 06.06.1990

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой инженер (инструктор) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Большая Кудара

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 35, квартира 12

Телефон: +79145803720



27 апреля, 17 мая и 5 июня 2023 выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 13 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате ударов в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Коллаж 24 Канала

Бобилев Антон Сергеевич

Дата рождения: 20.05.1986

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 10, квартира 9

Телефон: +79145785968



17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Распопов Роман Васильевич

Дата рождения: 02.11.1981

Звание: подполковник

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: заместитель командира полка по летной подготовке, военная часть 75715

Место рождения: г. Воронеж

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 1, квартира 27

Телефон: +79145828945



31 октября 2022 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Это был один из самых массовых обстрелов Украины.

Коллаж 24 Канала

Евдокимов Максим Валерьевич

Дата рождения: 09.05.1997

Звание: лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Республика Башкортостан, Белорецкий район, пгт Верхний Авзян

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Садовая, дом 11, квартира 25

Телефон: +79962662747



17 мая и 5 июня 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 7 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Курдицкий Сергей Валерьевич

Дата рождения: 30.08.1988

Звание: майор

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Тамбовская область, Токаревский район, с. Малая Зверяевка

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 6, квартира 14

Ссылка: https://vk.com/id146704555

Телефон: +79198361797



9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Кураев Андрей Андреевич

Дата рождения: 16.12.1994

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Челябинская область, Троицкий район, с. Ключевка

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 4, квартира 23

Телефон: +79514466549



9 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Рыбкин Владислав Дмитриевич

Дата рождения: 28.06.1997

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: г. Хабаровск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Фрунзе, дом 12, квартира 2



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Стерликов Константин Сергеевич

Дата рождения: 01.08.1983

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Курганская область, г. Куртамыш

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 10, квартира 64



9 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Лушников Алексей Александрович

Дата рождения: 07.12.1985

Звание: майор

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Курганская область, Целинный район, с. Косолапово

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 26

Ссылка: https://vk.com/id11901160

Телефон: +79145775484



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 4 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Валеев Тимур Вадимович

Дата рождения: 30.08.1998

Звание: лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: г. Челябинск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Пархоменко, дом 36, квартира 24



9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве второго штурмана экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Игнатьев Григорий Александрович

Дата рождения: 08.02.1991

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Хабаровский край, г. Хабаровск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 11, квартира 24

Ссылка: https://vk.com/id7015800

Телефон: +79165743158



9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.

Коллаж 24 Канала

Беличенко Илья Евгеньевич

Дата рождения: 23.07.1995

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой инженер авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Воронежская область, Таловский район, пгт Абрамовка

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 4, квартира 19



9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Повреждены жилые дома.



Коллаж 24 Канала

Крупкин Андрей Анатольевич

Дата рождения: 21.07.1988

Звание: старший сержант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: командир огневых установок авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Приморский край, Ольгинский район, с. Веселый Яр

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чехова, дом 4, квартира 17

Ссылка: https://vk.com/id624893987

Телефон: +79143829584



9 мая и 29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 5 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Кастенко Владислав Витальевич

Дата рождения: 25.07.1998

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Полтавская область, Хорольский район, с. Пристань

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 7, квартира 21



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Лебедев Дмитрий Дмитриевич

Дата рождения: 03.02.1995

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: г. Оренбург

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Садовая, дом 11, квартира 29

Ссылка: https://vk.com/id353465093

Телефон: +79193272023



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как штурман экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Телепень Иван Юрьевич

Дата рождения: 20.11.1997

Звание: лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: второй штурман (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Новосибирская область, Карасукский район, с. Новая Курья

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Кирова, дом 6, квартира 2

Ссылка: https://vk.com/id525022604

Телефон: +79226319440



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как второй штурман экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Колаж 24 Канала

Коробков Александр Юрьевич

Дата рождения: 09.09.1996

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой инженер авиационного отряда авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: г. Ставрополь

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 1, квартира 30



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Борискин Алексей Вячеславович

Дата рождения: 13.08.1979

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Германия, г. Потсдам

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 6, квартира 16



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве командира огневых установок экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Радченко Алексей Александрович

Дата рождения: 31.01.1987

Звание: майор

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Украинская ССР, г. Киев

Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, дом 6, квартира 52



С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир экипажа Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Ужасная атака по медицинскому учреждению в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Габидулин Владимир Эдуардович

Дата рождения: 31.05.1997

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Свердловская область, г. Новоуральск

Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, переулок Томский, дом 9, квартира 1



С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве помощника командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Хакимов Валерий Нажметдинович

Дата рождения: 06.08.1998

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: второй штурман (корабля) - (оператор РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 4, квартира 65



С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как второй штурман корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Сандул Олег Иванович

Дата рождения: 25.05.1974

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" I степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Польская Народная Республика, г. Жагань

Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, дом 251, квартира 5

Ссылка: https://vk.com/id228789942

Телефон: +79145672989



С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Светлицкий Денис Анатольевич

Дата рождения: 24.02.1980

Звание: прапорщик

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, г. Зея

Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Северная, дом 14, квартира 100

Телефон: +79145996101



С 25 на 26 мая 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Трагедия в Днепре.

Коллаж 24 Канала

Лобанов Андрей Николаевич

Дата рождения: 15.11.1985

Звание: майор

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: заместитель командира эскадрильи авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Мурманская область, г. Кировск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 7, квартира 7



29 мая 2023 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.



Коллаж 24 Канала

Вестер Айвар Айварович

Дата рождения: 07.03.1985

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман (отряда) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, пгт Серышево

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 3, квартира 11

Ссылка: https://vk.com/id78081295

Телефон: +79145528828



30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как штурман корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Денисенко Дмитрий Сергеевич

Дата рождения: 28.04.1980

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Новосибирская область, г. Купино

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Чапаева, дом 5, квартира 15



30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой оператор корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Васильев Алексей Владимирович

Дата рождения: 21.02.1990

Звание: капитан

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой инженер (корабля) - инструктор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Красноярский край, г. Лесосибирск, пгт Подтесово

Место жительства: Амурская область, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 5, квартира 35



30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как бортовой инженер корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Денисенко Сергей Александрович

Дата рождения: 12.12.1980

Звание: прапорщик

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, Серышевский район, с. Новосергиевка

Место жительства: Амурская область, г. Белогорск, улица Набережная, дом 80/8, квартира 59а

Ссылка: https://vk.com/id542340659

Телефон: +79246816640



30 апреля 2023 года выполнял боевой вылет как командир огневых установок корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен пуск 1 ракеты воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры.

Коллаж 24 Канала

Смочинских Виталий Владимирович

Дата рождения: 16.08.1971

Звание: майор

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: командир авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Мордовская АССР, г. Саранск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть 75715



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Малышев Александр Сергеевич

Дата рождения: 06.04.1999

Звание: лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Ростовская область, г. Волгодонск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, военная часть 75715



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Каканов Артем Юрьевич

Дата рождения: 20.05.1985

Звание: капитан

Награда: медаль "За боевые заслуги"

Должность: штурман (отряда) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Курганская область, Кетовский район, ст. Иковка

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Ковалева, дом 4, квартира 11

Ссылка: https://vk.com/id608329341



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Таслов Никита Игоревич

Дата рождения: 02.05.1995

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: второй штурман (корабля) - оператор (РЭБ) авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Волгоградская область, Быковский район, пгт Быково

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть 75715



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет в качестве командира корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Болотов Игорь Дмитриевич

Дата рождения: 13.03.1998

Звание: лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой оператор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Красноярский край, г. Новосибирск

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево-2, воинская часть

Ссылка: https://vk.com/id180753138

Телефон: +79135981322



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Загнитько Олег Владимирович

Дата рождения: 16.01.1987

Звание: старший лейтенант

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: бортовой инженер (корабля) - инструктор авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Туркменская ССР, г. Небит-Даг

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Дементьева, дом 4, квартира 47

Ссылка: https://vk.com/id72079586

Телефон: +79156203569



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Коллаж 24 Канала

Герасимов Александр Алексеевич

Дата рождения: 15.05.1981

Звание: прапорщик

Награда: медаль "За воинскую доблесть" II степени

Должность: командир огневых установок корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи (на Ту-95МС), военная часть 75715

Место рождения: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево

Место жительства: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, улица Шимановского, дом 7, квартира 4



29 декабря 2022 года выполнял боевой вылет как командир корабля Ту-95МС, во время которого был осуществлен последовательный пуск 6 ракет воздушного базирования по объектам критической инфраструктуры. Массированная атака, уничтожены жилые дома, пострадал ребенок.

Наказание неизбежно: российские пилоты должны бояться каждый день

Эти люди – не просто исполнители приказов, они являются частью преступной машины, что ежедневно сеет смерть и разрушения на украинской земле. Их награды – это медали за убийства невинных, за разрушенные дома, за слезы детей, потерявших родителей, и родителей, потерявших своих детей. Украина никогда не простит этих преступлений. Имена российских пилотов, штурманов, бортовых операторов, инженеров и других причастных к обслуживанию стратегической авиации, которые выпускают ракеты по нашим городам, теперь известны. Они больше не спрячутся за своими шевронами, закрытыми кабинами или стенами своих домов.

Пусть эти преступники помнят: где бы они ни были – в российском Серишеве, во временно оккупированном Крыму или в любом другом городе – они уже стали мишенью. Их жизнь больше никогда не будет спокойной. Они проживут или короткую жизнь, или длинную, но постоянно оглядываясь в страхе. Страхе перед справедливостью, которая рано или поздно их настигнет.

Наши спецслужбы, международное правосудие и народ Украины уже работают над тем, чтобы каждый преступник получил свое наказание. Будет ли это суд в Гааге, спецоперация украинских сил или долгие годы одиночества и тревоги, но выход у этих людей только один – расплатиться за свои преступления.