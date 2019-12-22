Имени Путина: в Новосибирске власть сделала каток в форме полового члена
В центре российского Новосибирска открыли каток, и эта новость просто взорвала сеть. Дело в том, что форма катка, ну, очень символична.
Ледовый каток, если фотографировать сверху, показал россиянам то же направление, куда часто посылают, но никто особенно желанием не горит идти.
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Пользователи соцсетей пишут, что это вряд то, о чем вы подумаете... Хотя – посудите сами.
Каток в Новосибирске / Фото из соцсетей
Вот еще несколько фотографий, если хотите "полюбоваться":
Плохой, говорят, каток. Такой, знаете, очень-совсем-ужас какой плохой. Имени Путина.
"Вот вам большой и толстый – катайтесь", - шутят (или нет) в сети.
Еще немного шуток – в скриншотах из соцсетей:
Ну и вишенка на торте: карта Сибири.
Да, Сибирь на карте выглядит именно так / Фото из соцсетей
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