Имени Путина: в Новосибирске власть сделала каток в форме полового члена

В центре российского Новосибирска открыли каток, и эта новость просто взорвала сеть. Дело в том, что форма катка, ну, очень символична.

Ледовый каток, если фотографировать сверху, показал россиянам то же направление, куда часто посылают, но никто особенно желанием не горит идти.

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Пользователи соцсетей пишут, что это вряд то, о чем вы подумаете... Хотя – посудите сами.



Каток в Новосибирске / Фото из соцсетей

Вот еще несколько фотографий, если хотите "полюбоваться":

Плохой, говорят, каток. Такой, знаете, очень-совсем-ужас какой плохой. Имени Путина.

В Новосибирске открыли городской каток имени В.В Путина. pic.twitter.com/IYSFJEqJ9t - ИнфоВийська Украины (@i_army_org) December 21, 2019

"Вот вам большой и толстый – катайтесь", - шутят (или нет) в сети.

Еще немного шуток – в скриншотах из соцсетей:

Ну и вишенка на торте: карта Сибири.



Да, Сибирь на карте выглядит именно так / Фото из соцсетей