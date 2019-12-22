06:54
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Имени Путина: в Новосибирске власть сделала каток в форме полового члена

      33 Читати новину українською
      Путин подарил русскому народу символический каток / Коллаж 24 канала

      В центре российского Новосибирска открыли каток, и эта новость просто взорвала сеть. Дело в том, что форма катка, ну, очень символична.

      Ледовый каток, если фотографировать сверху, показал россиянам то же направление, куда часто посылают, но никто особенно желанием не горит идти.

      Читайте также: Российские СМИ к стрельбе в Москве добавили "украинский акцент" 

      Пользователи соцсетей пишут, что это вряд то, о чем вы подумаете... Хотя – посудите сами.

      Россия
      Каток в Новосибирске / Фото из соцсетей

      Вот еще несколько фотографий, если хотите "полюбоваться":

       

       

      Плохой, говорят, каток. Такой, знаете, очень-совсем-ужас какой плохой. Имени Путина.

      "Вот вам большой и толстый – катайтесь", - шутят (или нет) в сети.

      Еще немного шуток – в скриншотах из соцсетей:

       

       

      Ну и вишенка на торте: карта Сибири.

      Сибирь
      Да, Сибирь на карте выглядит именно так / Фото из соцсетей

      Смотрите также, как украинский журналист элегантно заткнул за пояс пропагандиста прямо в Кремле

      Х-фактор 10 сезон 15 выпуск: какие участники покинули шоу в финале
      21 декабря
      137
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Владимир Путин Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      21 декабря , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 214
      21 декабря , 22:10 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 342
      21 декабря , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 609
      21 декабря , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 1081
      21 декабря , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 353
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук