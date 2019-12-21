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      Российские СМИ к стрельбе в Москве добавили "украинский акцент"

      44 Читати новину українською
      В результате стрельбы в Москве погибли двое работников ФСБ / РБК

      В Москве на Лубянке 19 декабря произошла стрельба, в результате которой погибли три человека – двое работников ФСБ и сам стрелок. Однако российские СМИ не смогли удержаться и даже к этой трагедии решили приписать Украину.

      Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке. Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.

      Подробно о стрельбе в центре Москвы у ФСБ: все, что известно

      В частности, издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой подали рассказ продавца оружия, который вроде бы хорошо знал Евгения Манюрова.

      И вот этот продавец сказал, что Манюров – спокойный, как удав, похожий на снайпера, шизофреника, а еще "имел странный и неприятный на слух акцент, похожий на украинский".

      MK
      Скриншот с сайта "Московского комсомольца"

      По этому поводу блоггер Vиtаuskаs в твиттере метко заметил: "Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали?".

      Также о "неприятном украинском акценте" написали и другие российские СМИ.

      Стрелок
      Скриншот с сайта "Экспресс-газеты"

      По этому поводу пользователи соцсетей не могли не пошутить про "визитку Яроша" и красно-черный флаг.

      соцсети
      Скриншот из комментариев в соцсетях

      Читайте также: Кто стрелял на Лубянке под ФСБ: детали о Евгении Манюрова и фото 18+

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Стрельба на Лубянке в Москве Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Курьезные новости
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