Российские СМИ к стрельбе в Москве добавили "украинский акцент"
В Москве на Лубянке 19 декабря произошла стрельба, в результате которой погибли три человека – двое работников ФСБ и сам стрелок. Однако российские СМИ не смогли удержаться и даже к этой трагедии решили приписать Украину.
Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке. Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.
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В частности, издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой подали рассказ продавца оружия, который вроде бы хорошо знал Евгения Манюрова.
И вот этот продавец сказал, что Манюров – спокойный, как удав, похожий на снайпера, шизофреника, а еще "имел странный и неприятный на слух акцент, похожий на украинский".
Скриншот с сайта "Московского комсомольца"
По этому поводу блоггер Vиtаuskаs в твиттере метко заметил: "Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали?".
Также о "неприятном украинском акценте" написали и другие российские СМИ.
Скриншот с сайта "Экспресс-газеты"
По этому поводу пользователи соцсетей не могли не пошутить про "визитку Яроша" и красно-черный флаг.
Скриншот из комментариев в соцсетях
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