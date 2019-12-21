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      Російські ЗМІ до стрілянини у Москві додали "український акцент"

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      У результаті стрілянини в Москві загинули двоє працівників ФСБ / РБК

      У Москві на Луб'янці 19 грудня сталася стрілянина, у результаті якої загинули троє людей – двоє правоохоронців з ФСБ і сам стрілок. Однак російські ЗМІ не змогли втриматися і навіть до цієї трагедії вирішили приписати Україну.

      Російські ЗМІ знайшли спосіб побачити "український слід" у стрілянині біля будівлі ФСБ у Москві на Луб'янці. Нібито продавець зброї стрілку Євгену Манюрову розповів про "український акцент" чоловіка.

      Детально про стрілянину у центрі Москви біля ФСБ: усе, що відомо

      Зокрема, видання "Московский комсомолец" опублікувало статтю, у якій подали розповідь продавця зброї, який начебто добре знав Євгена Манюрова.

      І от цей продавець сказав, що Манюров – спокійний, наче удав, схожий на снайпера, шизофреніка, а ще "мав дивний і неприємний на слух акцент, схожий на український".

      МК
      Скріншот з сайту "Московского комсомольца"

      З цього приводу блогер Vіtаuskаs у твіттері влучно зауважив: "Ну, нарешті! Зізнайтеся, що теж цього чекали?"

      Також про "неприємний український акцент" написали й інші російські ЗМІ.

      Стрелок
      Скріншот з сайту "Экспресс-газеты"

      З цього приводу користувачі соцмереж не могли не пожартувати про "візитку Яроша" і червоно-чорний прапор.

      Соцмережі
      Скріншот з коментарів у соцмережах

      Читайте також: Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+

       

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Стрілянина на Луб'янці у Москві
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