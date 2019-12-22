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      Імені Путіна: в Новосибірську влада зробила ковзанку у формі статевого члена

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      Путін подарував російському народу символічний каток / Колаж 24 каналу

      В центрі російського Новосибірська відкрили ковзанку, і ця новина просто підірвала мережу. Річ у тому, що форма ковзанки, ну, дуже символічна.

      Льодовий каток, якщо фотографувати згори, показав росіянам той самий напрямок, куди часто посилають, але ніхто особливо бажанням не горить іти.

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      Користувачі соцмереж пишуть, що це навряд те, про що ви подумаєте... Хоча – подивіться самі.

      Росія
      Ковзанка у Новосибірську / Фото з соцмереж

      Ось ще кілька світлин, якщо хочете "помилуватися":

       

       

      Поганий, кажуть, каток. Такий, знаєте, дуже-сильно-геть поганий. Імені Путіна.

      "Ось вам великий і товстий – катайтеся", – жартують (або ні) у мережі.

      Ще трохи жартів – у скріншотах із соцмереж:

       

       

      Ну і вишенька на торті: мапа Сибіру.

      Сибір
      Так, Сибір на карті виглядає саме так / Фото з соцмереж

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      Російська пропаганда сталінськими методами: у Польщі відреагували на скандальну заяву Путіна
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Володимир Путін
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