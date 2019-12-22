Імені Путіна: в Новосибірську влада зробила ковзанку у формі статевого члена
В центрі російського Новосибірська відкрили ковзанку, і ця новина просто підірвала мережу. Річ у тому, що форма ковзанки, ну, дуже символічна.
Льодовий каток, якщо фотографувати згори, показав росіянам той самий напрямок, куди часто посилають, але ніхто особливо бажанням не горить іти.
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Користувачі соцмереж пишуть, що це навряд те, про що ви подумаєте... Хоча – подивіться самі.
Ковзанка у Новосибірську / Фото з соцмереж
Ось ще кілька світлин, якщо хочете "помилуватися":
Поганий, кажуть, каток. Такий, знаєте, дуже-сильно-геть поганий. Імені Путіна.
"Ось вам великий і товстий – катайтеся", – жартують (або ні) у мережі.
Ще трохи жартів – у скріншотах із соцмереж:
Ну і вишенька на торті: мапа Сибіру.
Так, Сибір на карті виглядає саме так / Фото з соцмереж
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