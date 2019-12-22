Імені Путіна: в Новосибірську влада зробила ковзанку у формі статевого члена

В центрі російського Новосибірська відкрили ковзанку, і ця новина просто підірвала мережу. Річ у тому, що форма ковзанки, ну, дуже символічна.

Льодовий каток, якщо фотографувати згори, показав росіянам той самий напрямок, куди часто посилають, але ніхто особливо бажанням не горить іти.

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Користувачі соцмереж пишуть, що це навряд те, про що ви подумаєте... Хоча – подивіться самі.



Ковзанка у Новосибірську / Фото з соцмереж

Ось ще кілька світлин, якщо хочете "помилуватися":

Поганий, кажуть, каток. Такий, знаєте, дуже-сильно-геть поганий. Імені Путіна.

В Новосибирске открыли городской каток имени В.В Путина. pic.twitter.com/IYSFJEqJ9t — ІнфоВійська України (@i_army_org) December 21, 2019

"Ось вам великий і товстий – катайтеся", – жартують (або ні) у мережі.

Ще трохи жартів – у скріншотах із соцмереж:

Ну і вишенька на торті: мапа Сибіру.



Так, Сибір на карті виглядає саме так / Фото з соцмереж

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