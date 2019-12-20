Український журналіст елегантно заткнув за пояс пропагандиста просто у Кремлі: відео

Український журналіст Роман Цимбалюк відвідав підсумкову пресконференцію російського президента Володимира Путіна 19 грудня. В кулуарах довелося поспілкуватися з представниками "журналістів" із ЛДНР. Розмова вийшла "дружньою" та "привітною".

Цимбалюк зустрів "донецьких" (читай – кремлівських) пропагандистів перед пресконференцією Путіна в Москві. Відеозапис розмови журналіст опублікував у ютубі.

Власне, про саму пресконференцію: Пресконференція Володимира Путіна: основні тези про Україну

Свій допис Цимбалюк супроводив таким коментарем: "Окупаційні частини Донецької та Луганської областей представлені теж на Великій пресконференції Володимира Путіна. Це вперше".

Про що говорили український журналіст на "журналісти І республіканського"

Цимбалюк:

Вітаю, вітаю. Донецьк? І як там наш Донецьк в окупації живе?

Пропагандисти:

Ваш – не знаємо, наш – добре. А без вас – так взагалі прекрасно. А як вам вбивати мешканців Донбасу, руйнувати наші домівки, запускати українські снаряди? Спокійно спите?

Цимбалюк:

Друже, друже... Я сплю добре. Як тебе звати? Сергій. Так от, коли це все закінчиться – ми тебе амністуємо.

Дивіться відео Цимбалюка про спілкування з пропагандистами:

Цікаво, що кремлівський пропагандист був одягнутий вкрай елегантно – у синій піджак та з жовтою стрічкою з бейджем на шиї. Не дивно, позаяк Донбас – таки Україна.

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