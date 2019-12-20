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      Український журналіст елегантно заткнув за пояс пропагандиста просто у Кремлі: відео

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      "Переговори" з "представниками ЛДНР" / Скріншот з відео Романа Цимбалюка

      Український журналіст Роман Цимбалюк відвідав підсумкову пресконференцію російського президента Володимира Путіна 19 грудня. В кулуарах довелося поспілкуватися з представниками "журналістів" із ЛДНР. Розмова вийшла "дружньою" та "привітною".

      Цимбалюк зустрів "донецьких" (читай – кремлівських) пропагандистів перед пресконференцією Путіна в Москві. Відеозапис розмови журналіст опублікував у ютубі.

      Власне, про саму пресконференцію: Пресконференція Володимира Путіна: основні тези про Україну

      Свій допис Цимбалюк супроводив таким коментарем: "Окупаційні частини Донецької та Луганської областей представлені теж на Великій пресконференції Володимира Путіна. Це вперше".

      Про що говорили український журналіст на "журналісти І республіканського"

      Цимбалюк:

      Вітаю, вітаю. Донецьк? І як там наш Донецьк в окупації живе?

      Пропагандисти:

      Ваш – не знаємо, наш – добре. А без вас – так взагалі прекрасно. А як вам вбивати мешканців Донбасу, руйнувати наші домівки, запускати українські снаряди? Спокійно спите?

      Цимбалюк:

      Друже, друже... Я сплю добре. Як тебе звати? Сергій. Так от, коли це все закінчиться – ми тебе амністуємо.

      Дивіться відео Цимбалюка про спілкування з пропагандистами:

      Цікаво, що кремлівський пропагандист був одягнутий вкрай елегантно – у синій піджак та з жовтою стрічкою з бейджем на шиї. Не дивно, позаяк Донбас – таки Україна.

      Читайте також: Цимбалюк про пресконференцію Путіна: Він не наївся окупованим Кримом і Донбасом

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Росії Україна – Росія Окуповані території
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