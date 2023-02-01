Элитное имение Халимона: НАПК нашло признаки незаконного обогащения нардепа

Следователи обнаружили по делу нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона признаки, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на 10 миллионов гривен. Ранее сеть всколыхнуло расследование о его дорогостоящем имении на Печерске.

Цена дома значительно превышает сумму официальных доходов женщины нардепа, которой принадлежит здание. Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило в ответ на запрос журналистов.

К теме Элитное имение во время войны: Халимона освободят от должности в "Слуге народа" после расследования

Пара не имела возможности купить такой дом

Официальные доходы партнерши народного депутата с 1998 года по 2022 год без учета налогов составили лишь немногим более 2 миллионов, а цена имения по договору составляет 10,3 миллиона. Кроме того, в 2021 году она приобрела еще 68 земельных участков общей стоимостью 1,8 миллиона.

Официальные доходы самого Халимона за период покупки составили 1,5 миллиона. Однако народный депутат также купил мотоцикл и предоставил ссуду. Следовательно, учитывая расходы на сумму 7499161 грн, остаток денежных активов составлял всего чуть более 220 тысяч гривен.

Таким образом, приобрести такое имение у пары не было законной возможности.

Что этому предшествовало

Вышло громкое расследование, в котором журналисты выяснили, что Халимон приобрел жилье на Печерске, в центре Киева. Дом он приобрел летом 2022 года, но не на прямой, а через посредника.

Элитное имение расположено на Печерских холмах, возле ботанического сада имени Гришко. Официально Халимон не владелец. Дом вроде бы подарили Анастасии Котеленец – его спутнице.

Цена дома оказалась совсем не рыночной. Имения у Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50 – 60 миллионов гривен, а не 10 миллионов.

За незаконное обогащение можно получить ограничение свободы сроком от 5 до 10 лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Впрочем, в НАПК отметили, что полную проверку декларации за 2020 год Халимона начали 21 февраля 2022, но еще не завершили.