Видео прорыва в настоящее время активно распространяется в СМИ.

Что известно о прорыве в Мариуполе в 2014 году?

Кадры этого смелого маневра, состоявшегося 12 лет назад, облетели весь мир. На тот момент Михаил Драпат командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады.

Во время операции его подразделение столкнулось с перекрывавшими путь сепаратистскими баррикадами. Несмотря на сложную ситуацию, Драпатий принял решение не останавливаться и идти на штурм.

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Через несколько лет в интервью "Армия FM" генерал рассказывал, что механик-водитель доложил ему о баррикадах высотой более метра и спросил, как действовать дальше. В ответ Драпатий отдал приказ брать препятствие штурмом.

Именно этот момент и стал основой для видео, которое получило широкую огласку. "Когда мне механик-водитель докладывал, что перед нами баррикады более метра в высоту, спрашивал, что делать, а я сказал, что берем штурмом. Это видео облетело весь мир", - вспоминал Драпатый.

Однако это было не единственным тогдашним боевым достижением Драпатого. После Мариуполя 1-й и 2-й батальоны 72-й бригады отправились вдоль границы с Россией, чтобы зачистить территорию и не допустить проникновения новых сил противника. Впоследствии украинские военные оказались под массированными обстрелами из "Градов" и "Ураганов" и фактически попали в окружение. Из-за нехватки боеприпасов, уничтоженной техники и отсутствия подкрепления подразделения начали самостоятельный прорыв.

Михаил Драпатый не стал ждать "зеленого коридора" и организовал выход военных из района Извариного и Краснопартизанского. 5 августа 2014 года его группа смогла выйти из "Изваринского котла", преодолев более 160 километров.