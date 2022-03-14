Именно на таких людях держится наше государство – Зеленский о посещении столичных блокпостов

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Президент рассказал, что 13 марта посетил блокпосты, которые защищают Киев.

Глава государства подчеркнул, что не хотел, чтобы его поездка туда стала очень публичной. 24 канал передает детали.

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Атмосфера на столичных блокпостах

Президент отметил, что 13 марта заехал на блокпосты, установленные вблизи Киева, чтобы поддержать наших ребят и поговорить.

Мужественные ребята, веселые и знают, что мы победим! Победим благодаря тому, как мы, украинцы, умеем сплачиваться. Умеем помнить о своих. Своих по духу, по сердцу, по искренности,

– подчеркнул Зеленский.

Верховный Главнокомандующий также поделился, что встретил на блокпосте чрезвычайного человека, который ежедневно привозит ребятам кастрюлю с борщом – действительно вкусным и действительно украинским.

"Просто от души. И я знаю, что именно на таких людях веками держится наше государство. Именно благодаря таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы вместе! И мы всегда защищаем своих и свое! Не за деньги, без принуждения". – не как пришедшие к нам. А все потому что мы – украинцы", – подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 13 марта: смотрите видео