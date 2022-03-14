Очільник держави наголосив, що не хотів, аби його поїздка туди стала дуже публічною. 24 канал передає деталі.

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Атмосфера на столичних блокпостах

Президент зазначив, що 13 березня заїхав на блокпости, встановлені поблизу Києва, щоб підтримати наших хлопців і порозмовляти.

Мужні хлопці, веселі, і знають, що ми переможемо! Переможемо завдяки тому, як ми, українці, вміємо гуртуватися. Вміємо пам'ятати про своїх. Своїх по духу, по серцю, по щирості,

– підкреслив Зеленський.

Верховний Головнокомандувач також поділився, що зустрів на блокпосту надзвичайну людину, яка щоденно привозить хлопцям каструлю з борщем – справді смачним і справді українським.

"Просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми – разом! І ми завжди захищаємо своїх і своє! Не за гроші, без примусу – не як ті, хто прийшов до нас. А все тому що ми – українці", – підсумував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 13 березня: дивіться відео