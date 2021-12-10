Имитировали перекрытие пролива, – Бабин объяснил фейки России о корабле

Москва заявила 9 декабря, что украинский поисково-спасательный корабль "Донбасс" едва не атаковал Керченский пролив. Такие провокации Кремлю нужны по многим причинам.

Об этом заявил в эфире 24 канала экс-представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он подчеркнул, что так Кремль накапливает свой кейс фейковых обвинений.

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"Домашние заготовки" Кремля

"Россия в рамках своей информационной провокации имитировала перекрытие пролива. Хотя в Кремле очевидно знали, что украинские военные суда не будут заходить в Керчинский пролив и не имеют таких планов", – отметил Бабин.

Он напомнил, что в Кремле уже несколько раз заявляли о якобы провокациях американских самолетов, которых действительно не было над Черным морем. Кроме того, режим Лукашенко в Минске говорил о какой-то провокации с украинским вертолетом, которой также не существовало.

Теперь имеем "домашнюю заготовку" якобы о провокации. "Заготовку", потому что учения "Донбасса" не были возле Керчинского пролива, а проводились настолько удаленно от него, насколько это возможно в Азовском море. Борис Бабин Экс-представитель Президента Украины в Крыму

Он отметил, что Украина заранее перекрыла соответствующий район судоходства, поэтому россияне знали о том, что "Донбасс" будет проводить плановые учения. Государство-агрессор просто стянуло под них свою пропагандистскую артиллерию и рассказывало то, чего заведомо не будет.

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Причины выброса фейка

Бабий назвал причины появления такого "информационного пузыря":

разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена;

накопление провокаций с обвинением Украины;

принятая Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюция, которая осуждает милитаризацию Азовского и Черного морей.

Накануне, 9 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию касательно милитаризации Крыма . Она предусматривает поддержку Крымской платформы, призывает Россию прекратить перебрасывать на полуостров оружие и военных и не нарушать свободу мореходства в Черном и Азовском морях.

Кроме того, он отметил, что новость о принятии столь важной резолюции Генассамблеей Россия в своем духе "перебила" фейком о корабле "Донбасс", чтобы забить информационное пространство России и оккупированных территорий.

Бабин рассказал для чего России провокации с кораблем "Донбасс": смотрите видео

Фейки о корабле "Донбасс"