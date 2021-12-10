Про це заявив в ефірі 24 каналу експредставник Президента України в Криму Борис Бабін. Він наголосив, що так Кремль накопичує свій кейс фейкових звинувачень.
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"Домашні заготовки" Кремля
"Росія в рамках своєї інформаційної провокації імітувала перекриття протоки. Хоча у Кремлі очевидно знали, що українські військові судна не заходитимуть в Керчинську протоку і не мають таких планів", – зазначив Бабін.
Він нагадав, що у Кремлі вже декілька разів заявляли про нібито провокації американських літаків, яких насправді не було над Чорним морем. Крім того, режим Лукашенка у Мінську говорив про якусь провокацію з українським гелікоптером, якої також не існувало.
Тепер маємо "домашню заготовку" нібито про провокацію. "Заготовку", бо навчання "Донбасу" не були біля Керчинської протоки, а проводились настільки віддалено від неї, наскільки це можливо в Азовському морі.
Він зазначив, що Україна заздалегідь перекрила відповідний район судноплавства, тому росіяни знали про те, що "Донбас" проводитиме планові навчання. Держава-агресор просто стягнула під них свою пропагандистську артилерію і розповідала те, чого завідома не буде.
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Причини викиду фейка
Бабін назвав причини появи такої "інформаційної бульбашки":
- розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена;
- накопичення провокацій з обвинуваченням України;
- ухвалена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй резолюція, у якій засуджують мілітаризацію Азовського та Чорного морів.
Крім того, він зазначив, що новину про прийтяття такої важливої резолюції Генасамблеєю Росія у своєму дусі "перебила" фейком про корабель "Донбас", аби забити інформаційний простір Росії та окупованих територій.
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Фейки про корабель "Донбас"
- Окупанти 9 грудня заявили, що нібито корабель ВМС України рухається в бік Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання.
- Після цього росіяни сказали, що українське судно нібито змінило курс і повернулося назад.
- У Міністерстві оборони України спростували усі російські заяви, наголосивши, що Азовське море є спільною акваторією як для України, так і для Росії.