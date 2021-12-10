В считанные минуты всеобщее внимание было приковано к событиям в Керченском проливе, которые назывались "провокацией", "актом агрессии" и даже casus belli.

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Истерика на пустом месте

Но, что самое интересное, паника российских журналистов, СМИ и прочей политической и экспертной среды вызвало даже не то, что корабль находился в водах общего пользования и вообще, в акватории украинского Азовского моря, а то, что подобного рода манёвры вполне будничные и заурядные.

Россия стреляет себе в ногу / скриншот документа

То есть, российская сторона создала масштабную истеричную информационную волну, относительно прохождения корабля, отмечу, не имеющего вооружения, на расстоянии в 18 милях от Керченского пролива. Возникает вопрос, зачем это Российской Федерации? Ведь очевидно, что паника была высосана из пальца.

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Во-первых, таким образом, Россия отреагировала на одобрение Генассамблеей ООН резолюции с осуждением милитаризация Азовского и Черного морей Российской Федерацией.

Во-вторых, данным инцидентом российская сторона попыталась отвлечь всеобщее внимание в медийном потоке от телефонного разговора президентов США и Украины.

В-третьих, Россия в общем потоке накаливания напряжённости и эскалации, создала ещё один прецедент для внутреннего потребления, опять-таки, для перекрытия ряда неудобных российской пропаганде тем. Например, как фактическое фиаско Путина в ходе переговоров с Джо Байденом.

Что дальше

Разумеется, на подобного рода провокацию российской стороны будет соответствующий дипломатический ответ, но это уже второе. Первоочередное это понимание того, что Российская Федерация перешла к неконтролируемому созданию искусственных ЧП во временно подконтрольных ей водах.

Я уже несколько лет подряд пишу предупреждающие статьи о том, что украинцы, которые ездят Россию или на территорию оккупированного Крыма, очень сильно рискуют, ведь их в любой момент может арестовать ФСБ и обвинить в шпионаже, либо подготовке диверсий. И после недели, проведённой под пытками, они сознаются в чём угодно. В том, что являются агентами СБУ, генералами ГУР МО при исполнении и даже членами Black Water.

Похоже, аналогичная ситуация возникает и в море, когда практически любой корабль может быть обвинён российскими оккупантами в неких враждебных действиях. Это в свою очередь лишь подтверждает тот факт, что Россия проводит в Азовском и Чёрном морях поступательную, но неоспоримую политику террора.

Данные провокации будут продолжаться и возможно даже в более масштабной и дерзкой форме.

Напомню, что 23 ноября издание ФЛОТ-2017 сообщило о том, что российская сторона готовит провокацию в Азовском море с участием якобы катера Государственной пограничной службы Украины. Подготовка к этой провокации проводится в районе Керчи.

С учётом череды провалом Кремля по ряду направлений, осознание того, что стягивание войск к границе с Украиной не возымело долгожданного эффекта в вопросах решения задач посредством шантажа, Россия может перейти к более агрессивным действиям. И это следует, учитывает на будущее.

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