В США могут запустить реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство, – WSJ

Министерство национальной безопасности США рассматривает возможность участия в телевизионном реалити-шоу. В нем иммигранты будут соревноваться за потенциальное гражданство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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"Не "Голодные игры"

Пресс-секретарь министерства рассказала, что уже разговаривала с продюсером предлагаемого телевизионного реалити-шоу. Также отметила, что рассмотрение этой идеи сейчас продолжается.

Триша Маклафлин заявила, что это "на начальной стадии процесса проверки". Подчеркнула, что каждое предложение проходит тщательную проверку перед тем, как его отклонить или одобрить.

Продюсер Роб Ворсофф, который предложил идею шоу, в комментарии СМИ сказал, что оно должно "давать надежду и воспевать то, что значит быть американским гражданином".

Это не "Голодные игры" для иммигрантов,

– заявил Ворсофф.

Иммигранты, которые уже есть в системе, будут соревноваться в различных конкурсах, в частности, возможно, по американской истории и науки. Продюсер отметил, что участникам, которые проиграли, "не будет угрожать" депортация.

Это не означает: "Эй, если вы проиграете, мы вышлем вас на корабле из страны",

– сказал Ворсофф.

В 36-страничной презентации, с которой ознакомились журналисты, команда продюсера описывает, что в часовых эпизодах иммигранты соревнуются, чтобы доказать, что они являются "наиболее американскими".

По словам Ворсоффа, он якобы уже получил положительный отзыв о запуске шоу от правительственного ведомства США.