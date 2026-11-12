Дело об файлах Эпштейна никуда не делось: объявят ли импичмент Трампу

В Вашингтоне все громче обсуждают угрозу нового импичмента Дональда Трампа на фоне усиления оппозиции в Конгрессе. Парламентарии намерены начать ряд громких расследований, среди которых как бизнес-схемы президентского окружения, так и дело о файлах Эпштейна. Однако такая борьба и внутренний политический конфликт в Соединенных Штатах таят в себе серьезные скрытые вызовы и для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка Independence Avenue Media Мария Ульяновская, отметив, что после выборов демократы получают значительно больше полномочий в Конгрессе. По ее словам, несмотря на наличие многочисленных поводов для расследований, выбор пути прямого импичмента является крайне сложным и неоднозначным шагом.

Какие скандалы грозят президенту и его окружению?

По словам корреспондентки, конгрессмены однозначно намерены инициировать расследование в отношении деятельности администрации, главы государства и членов его семьи. В частности, речь идет о подозрениях в возможном обогащении благодаря занимаемой должности посредством криптовалютных проектов и инвестиционной компании сына Трампа.

Конгрессмен Джейми Раскин уже начал проверку по поводу того, получали ли компании из этого инвестиционного портфеля государственные контракты, федеральные средства или регуляторные преференции. Также в центре внимания оказались иностранные инвестиции Джареда Кушнера и его контакты с Саудовской Аравией.

Кроме того, проверке будут подвергаться намерения платформы Truth Social продавать ранний доступ к постам политика компаниям с целью создания рыночных преимуществ. Отдельно рассматривается самолет стоимостью 400 миллионов долларов из Катара и финансирование бального зала Белого дома большими донорами, среди которых бизнесмен российского происхождения Константин Соколов, получивший разрешение на транзакцию с подсанкционным банком России и должность в Госдепе.

Дело об архивах Эпштейна никуда не делось. Демократы недавно требовали начать новое независимое расследование, поскольку утверждали, что Министерство юстиции не проводит независимого расследования и сейчас пытается защитить президента вместо того, чтобы опубликовать большинство файлов,

– отметила Ульяновская.

Возможен ли импичмент Трампа: смотрите видео

Почему объявление импичмента остается под вопросом

Ульяновская подчеркнула, что процедура импичмента уже дважды применялась против Трампа – из-за разговора с Владимиром Зеленским и событий у Капитолия 6 января. Оба раза Палата представителей поддерживала обвинения, но в Сенате не удавалось собрать две трети голосов.

Даже при изменившемся раскладе сил у демократов не будет необходимого для окончательного отстранения лидера большинства в две трети голосов в Сенате. Поэтому перспективы успешного голосования зависят от того, присоединятся ли к оппозиции республиканцы.

Неизвестно, найдется ли достаточное количество республиканцев, которые проголосуют за импичмент президента. В целом сейчас в Республиканской партии пытаются оправиться после выборов и понять, каким будет дальнейший путь этой партии,

– подчеркнула корреспондентка.

В то же время громкие антипрезидентские процессы в Вашингтоне могут негативно повлиять на внешнюю политику США. Если законодатели погрузятся в судебные иски и поиск компромата, рассмотрение важных для Киева решений отойдет на второй план.

"Для демократов существует большой соблазн пойти по пути импичмента, но если это произойдет, для Украины это будет очень плохим знаком, потому что Украина тогда останется самым низким приоритетом для Конгресса. Конгресс сосредоточится на этих расследованиях, на поиске голосов, на процедуре импичмента и внутренних вопросах, а не на вопросе помощи Украине", – подытожила Ульяновская.