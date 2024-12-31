Ранее парламент страны проголосовал за импичмент Юн Сок Ёля, сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

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Почему Юн Сок Ёль находится под следствием

Суд одобрил ордер на задержание Юн Сок Ёля в рамках расследования в отношении объявленного президентом военного положения в Южной Корее 3 декабря.

Таким образом Юн Сок Ёль попытался удержаться у власти и получить жесткий контроль над политической деятельностью и средствами массовой информации. Он с женой оказался в центре ряда скандалов с начала своего президентства, в частности из-за дорогих подарков.

Юн Сок Ёлю только со второй попытки объявили импичмент 14 декабря. Его отстранили от должности, а обязанности президента исполнял премьер-министр Хан Док Су. Однако он задержался на посту менее двух недель.

Исполняющий обязанности отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который должен рассмотреть дело об импичменте президента Юн Сок Ёля. Оппозиция также обвиняет его в причастности к введению военного положения и в отказе обнародовать законопроекты о специальном прокуроре для расследования действий президента и первой леди.

После 27 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи единогласно проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су.