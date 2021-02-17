Победила грязная политика, - Печий о том, почему импичмент Трампу провалился
Бывший президент США Дональд Трамп войдет в историю как крупнейший президент-неудачник. Он единственный в истории Штатов, кому импичмент объявляли дважды.
Источник:24 канал
И все же, Трампа не лишили полномочий, потому что на этот раз победу одержал явно не здравый смысл. Такое мнение высказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".
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Журналист пояснил, что это четко дал понять, еще до голосования, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Тот заявил, что в ближайшее время руководство Республиканской партии намерено провести встречу с Трампом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу партии.
Все просто. На этот раз победил не здравый смысл, а грязная политика,
– сказал Печий.
Сам же Трамп, за минуту до объявления ему оправдания в Сенате, заявил, что у него "впереди так много работы".
"Тем самым, он дал понять, что ни в какую политическую историю он не планирует уходить", – считает Печий.
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Культ личности
Журналист добавил, что за 4 года правления Трамп построил вокруг себя настоящий культ личности, секту, "которой плевать на идеологию партии". Поэтому, отныне Республиканская партия ассоциируется исключительно с личностью Дональда Трампа.
Впрочем, несмотря ни на что, Трамп остается доминирующей фигурой в правой политике, подчеркнул Печий.
Импичмент Трампа: главное
- 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату не хватило лишь 10 голосов.
- Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники, а также об их вторжении в Капитолий.
- Резолюцию об импичменте передали в Сенат 25 января, а сам Трамп отказался давать показания в процессе.
Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора" о провале импичмента на 24 канале:
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