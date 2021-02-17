Колишній президент США Дональд Трамп увійде в історію як найбільший президент-невдаха. Він єдиний в історії штатів, кому імпічмент оголошували двічі.

Та все ж, Трампа не позбавили повноважень, бо на цей раз перемогу здобув явно не здоровий глузд. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".

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Журналіст пояснив, що це чітко дав зрозуміти, ще до голосування, сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Той заявив, що найближчим часом керівництво Республіканської партії має намір провести зустріч з Трампом, щоб обговорити подальшу долю партії.

Все просто. На цей раз переміг не здоровий глузд, а брудна політика,

– сказав Печій.

Сам же Трамп, за хвилину до оголошення йому виправдання в Сенаті, заявив, що у нього "попереду так багато роботи".

"Тим самим, він дав зрозуміти, що ні в яку політичну історію він не планує йти", – вважає Печій.

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Культ особистості

Журналіст додав, що за 4 роки правління Трамп побудував навколо себе справжній культ особистості, секту, "якій плювати на ідеологію партії". Тож, відтепер Республіканська партія асоціюється виключно з особистістю Дональда Трампа.

Втім, попри все, Трамп залишається домінуючою фігурою в правій політиці, наголосив Печій.

Імпічмент Трампа: головне

13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. Сенату забракло лише 10 голосів.

Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мовиться про заворушення у Вашингтоні 6 січня, які влаштували його прихильники, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Резолюцію про імпічмент передали в Сенат 25 січня, а сам Трамп відмовився давати свідчення в процесі.

Дивіться повністю відеоблог "Теории заговора" про провал імпічменту на 24 каналі: