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      Импичмент не угрожает ни Порошенко, ни Зеленскому, – политолог

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      Когда примут закон об импичменте и каким он будет?
      Когда примут закон об импичменте и каким он будет? / Фото из открытых источников

      Процедура импичмента в Конституции прописана так, что в ближайшей перспективе это не грозит ни нынешнему, ни будущему президенту.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      По его словам, вокруг закона об импичменте уже идет тактическая борьба. Команда Зеленского имеет свои планы и, видимо, скоро их представит.

      Есть минимум пять законопроектов, касающихся процедуры импичмента. Верховная Рада может определить базовый законопроект и вынести на рассмотрение. Если парламентарии в ближайшее время этого не сделают, тогда документ внесет новый президент,
      – говорит Фесенко.

      Что предусматривает законопроект "О президенте"?Цель законопроекта, который разработала "Самопомич", – не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше – защитить президента. Законопроект предполагает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция. Согласно законопроекту, президент не может назначать руководителей всех регуляторов. Законопроект предлагает забрать полномочия у президента для того, чтобы "была ответственная институция и ответственный руководитель". Процедура импичмента детализирована. Однако, согласно 111 статье Конституции (статье о процедуре импичмента) эта процедура является невыполнимой не только для Украины, но и для любой другой страны.

      Пока, считает эксперт, закон об импичменте – больше страшилка. Кстати, вице-спикер Оксана Сыроид представила проект закона о президенте, который тоже необходим. Но идет психологическая борьба. В команде Зеленского пугают возможностью роспуска парламента, а в Верховной Раде – принятием закона об импичменте, который ограничит полномочия президента.

      Чтобы упростить процедуру, надо внести изменения в Конституцию. Что маловероятно и в этом, и будущем составе парламента. Поэтому действующему и будущему президенту импичмент не грозит,
      – убежден Владимир Фесенко.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Петр Порошенко Судьи Импичмент
      Источник: 24 канал
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