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      Імпічмент не загрожує ні Порошенку, ні Зеленському, – політолог

      602 Читать новость на русском
      Коли ухвалять закон про імпічмент і яким він буде?
      Коли ухвалять закон про імпічмент і яким він буде? / Фото з відкритих джерел

      Процедура імпічменту в Конституції виписана так, що в найближчій перспективі це не загрожує ні нинішньому, ні майбутньому президенту.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?

      За його словами, навколо закону про імпічмент вже йде тактична боротьба. Команда Зеленського має свої плани і, мабуть, скоро їх представить.

      Є мінімум п'ять законопроектів, що стосуються процедури імпічменту. Верховна Рада може визначити базовий законопроект і винести на розгляд. Якщо парламентарі найближчим часом цього не зроблять, тоді документ внесе новий президент,
      – говорить Фесенко.

      Що передбачає законопроект "Про президента"?Мета законопроекту, який розробила "Самопоміч", – не обмежити владу президента, а тільки привести її у відповідність до Конституції, і навіть більше – захистити президента. Законопроект передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція. Відповідно до законопроекту, президент не може призначати очільників усіх регуляторів. Законопроект пропонує забрати такі повноваження у президента для того, аби "була відповідальна інституція і відповідальний керівник". Процедура імпічменту деталізована. Однак, відповідно до 111 статті Конституції (статті про процедуру імпічменту) ця процедура є нездійсненною не лише для України, але й для будь-якої іншої країни.

      Поки, вважає експерт, закон про імпічмент – більше страшилка. До речі, віце-спікер Оксана Сироїд представила проект закону про президента, який теж необхідний. Але йде психологічна боротьба. У команді Зеленського лякають можливістю розпуску парламенту, а у Верховній Раді – прийняттям закону про імпічмент, який обмежить повноваження президента.

      Щоб спростити процедуру, треба внести зміни до Конституції. Що малоймовірно і в цьому, і майбутньому складі парламенту. Тому діючому і майбутньому президентові імпічмент не загрожує,
      – переконаний Володимир Фесенко.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Петро Порошенко Імпічмент Судді
      Джерело: 24 канал
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