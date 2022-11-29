Об этом 24 каналу рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Ранее сообщалось о том, что блэкаут в Ивано-Франковске может длиться недели.

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Блэкаут – это потеря управляемости энергосистемы

Белявский отметил, что блэкаут – это потеря управляемости энергосистемы, это тот момент, когда энергосистема не реагирует ни на какие действия диспетчера. Поднятие энергосистемы начинается с задания частоты 50 герцов.

Для этого нужно, чтобы энергосистема была подключена к так называемой калибрующей генерирующей частоте. Такой частотой в случае блэкаута может являться подача электроэнергии из Евросоюза. Этот фактор подтверждает, что даже тотальный блэкаут преодолевается без проблем.

– заметил аналитик энергетических рынков.

Украинская система не изолирована

Он продолжил, что главное в этой ситуации, чтобы система получала внешнее питание. Если бы энергетическая система Украины была в изолированном режиме или работала параллельно с российской, тогда ситуация была бы патовой. А так украинская система синхронизирована с европейской.

"Синхронизация, между прочим, произошла в ночь с 23 на 24 февраля. Вспомните, сколько было информационных спекуляций о том, что нельзя этого делать. Но наши энергетики проделали титаническую работу и это гарант или предохранитель того, что тотального блэкаута не будет", – подчеркнул Белявский.

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Худший сценарий

По его словам, по самому худшему сценарию, когда мы будем поставлять электроэнергию из Европы, мы будем калибровать ее по крупнейшим генерирующим станциям. Энергосистема Украины устроена таким образом, что ее нужно калибровать.

Это можно сравнить с велосипедом-тандемом, на котором едут отец с сыном. Понятно, что у отца большая физическая возможность задавать темп, потому что если бы сын сначала давил на педали, то, конечно, темп был бы меньше. Поэтому и калибруется энергосистема от наиболее мощной генерирующей системы – европейской,

– подчеркнул аналитик энергетических рынков.

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