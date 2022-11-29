Об этом 24 канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он также отметил – то, что мы видим сейчас – скорее тестирование межгосударственного пересечения, которое необходимо для того, чтобы убедиться, что импорт возможен.
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По словам Рябцева, к сожалению, мощность всех межгосударственных связей сейчас – недостаточна, чтобы поставлять в Украину более 5% электроэнергии от общего потребления.
"Но это можно менять и вот такие работы – способствуют увеличению такой доли", – говорит специалист.
Как можно стабилизировать украинскую энергосистему после атак
Геннадий Рябцев объясняет, что аварийные отключения возникают из-за того, что сейчас энергетики используют не постоянные маршруты и источники заживления, а временные на период восстановления.
К сожалению, этот процесс не быстрый, все из-за массированных ракетных обстрелов – их уже было 6. И, пожалуй, такое же количество еще ожидаем – именно по объектам энергетической инфраструктуры,
– констатирует Рябцев.
Как только удается все восстановить – объемы снабжения электроэнергией растут и потребители получают электроэнергию.
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Насколько повреждена украинская энергосистема
- Глава правительства Денис Шмигаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По словам Кудрицкого, после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.
- Из-за вероятности блекаута возникли дискуссии по эвакуации. В частности, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева.
- Однако в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду , что в Украине не будет блекаута по всей стране.
- В ДТЭК заявили, что блекаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.