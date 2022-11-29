Про це 24 каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Він також зазначив – те, що ми бачимо зараз – скоріше тестування міждержавного перетину, який потрібен для того, аби переконатися, що імпорт можливий.
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За словами Рябцева, на жаль, потужність усіх міждержавних перетинів зараз – недостатня, щоб постачати в Україну понад 5% електроенергії від загального споживання.
"Але це можна змінювати і ось такі роботи – сприяють збільшенню такої частки", – каже фахівець.
Як можна стабілізувати українську енергосистему після атак
Геннадій Рябцев пояснює, що аварійні відключення виникають через те, що зараз енергетики використовують не постійні маршрути та джерела заживлення, а ті, які є тимчасовими на період відновлення.
На жаль, цей процес не є швидким, все через масовані ракетні обстріли – їх вже було 6. І, мабуть, таку ж кількість ще очікуємо – саме по об'єктах енергетичної інфраструктури,
– констатує Рябцев.
Як тільки вдається все відновити – обсяги постачання електроенергії зростають і споживачі отримують електроенергію.
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Наскільки пошкоджена українська енергосистема
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За словами Кудрицького, після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.
- Через ймовірність блекаута виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення з Києва.
- Проте в Офісі Президента заявляють, що у випадку блекаута нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекаута по всій країні.
- У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.