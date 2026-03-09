Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире за последние годы, – SIPRI

В 2021 –2025 годах Украина стала крупнейшим импортером основных видов вооружений в мире с долей 9,7%. Больше всего оружия страна получает от США, Германии и Польши.

Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Смотрите также Неожиданный удар: военный обозреватель объяснил, почему ВСУ снова применили ATACMS и Storm Shadow

Что известно об импорте оружия в мире за последние годы?

В пятерку крупнейших импортеров оружия в 2021 – 2025 годах кроме Украины также вошли Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан. В докладе отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года поставки основных видов вооружений Украине осуществляли не менее 36 государств.

Крупнейшими поставщиками стали Соединенные Штаты Америки (41% украинского импорта оружия), Германия (14%) и Польша (9,4%). В то же время в 2025 году объем поставок вооружений в Украину был ниже, чем в 2023 и 2024 годах. Одной из причин в SIPRI называют сокращение военной помощи со стороны США. Кроме того, исследователи отмечают рост уровня секретности относительно американского экспорта вооружений в Украину, что затрудняет точную оценку объемов поставок.

По данным института, в 2025 году по меньшей мере 25 государств согласились закупить у США вооружение для дальнейшей передачи Украине. Речь идет, частности, о ракетах противовоздушной обороны и управляемых авиационных бомбах. Всего в мире объем экспорта основных видов вооружений в 2021 – 2025 годах вырос на 9,2% по сравнению с периодом 2016 – 2020 годов.

В то же время Россия стала единственной из десяти крупнейших стран-поставщиков, у которой экспорт оружия существенно сократился. Крупнейшими экспортерами вооружений в мире остаются Соединенные Штаты Америки, Франция, Россия, Германия и Китай. Вместе эти пять стран обеспечивают около 70% мирового экспорта вооружений.

Что известно о военной помощи Украине от стран-партнеров?