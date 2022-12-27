Черный день для путинской шайки: в Украине арестовали миллиардное состояние российского олигарха

Детективы из БЭБ арестовали железную руду, принадлежащую российскому олигарху Алишеру Усманову. Речь идет о 166 тысячах тонн стратегического сырья.

В целом стоимость руды оценивается в 1,8 миллиарда гривен. Примерно это составляет 45 миллионов долларов.

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Руда должна была пойти на нужды российских оккупантов

Детективы из БЭБ разоблачили, что руда принадлежит иностранной компании. Юридическое лицо-нерезидент зарегистрировали в стране ЕС. Все дороги ведут к российскому прокремлевскому олигарху Алишеру Усманову.

В ходе следственно-оперативных действий удалось разоблачить подпольные склады России. Там хранили 160 тысяч тонн железной руды. Ее обнаружили на территории нескольких украинских морских портов.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года против него ввели санкции Украина, США и Евросоюз,

– говорится в сообщении.

Говорится, что руду представители страны-террористки хотели нелегально вывезти на территорию России. Далее сырье планировалось передать, в частности, на нужды военно-промышленного комплекса России. Страна-оккупант надеялась, что это обеспечит потребности захватчиков.

В БЭБ отметили, что, к сожалению, процент проникновения российского капитала в украинскую экономику очень высок. Борьба с этим продолжается.