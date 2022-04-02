"По-другому запоете, если зайдут войска России": ведущий 24 канала обратился к Орбану

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дальше боится преступных властей Кремля. Однако Украина сейчас закрывает европейские страны от удара России.

Это в прямом эфире отметил ведущий 24 канала Игорь Гаврищак. Он посоветовал властям Венгрии поговорить с Александром Лукашенко, если они до сих пор считают Россию своим другом.

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Ведь если на территорию Венгрии зайдут российские войска, их риторика резко изменится и они "иначе запоют".

Вы сейчас думаете о тепле и комфорте, в тот момент, когда в Украине гибнет гражданское население. Погибают дети и гибнут женщины. Они не думают о тепле, они думают, как выжить,

– обратился к Орбану Игорь Гаврищак.

Напомним, что Орбан не собирается вводить санкции против России, ведь якобы"это будет иметь тяжелые последствия". В частности, речь идет об энергетической отрасли.

Ведущий 24 канала Игорь Гаврищак обратился к Орбану: смотрите видео