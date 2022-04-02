На цьому в прямому ефірі наголосив ведучий 24 каналу Ігор Гаврищак. Він порадив владі Угорщини поговорити з Олександром Лукашенком, якщо вони досі вважають Росією своїм другом.

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Адже якщо на територію Угорщини зайдуть російські війська, їх риторика різко зміниться й вони "інакше заспівають".

Ви зараз думаєте про тепло і комфорт, у той момент, коли в Україні гине цивільне населення. Гинуть діти і гинуть жінки. Вони не думають про тепло, вони думають, як вижити,

– звернувся до Орбана Ігор Гаврищак.

Нагадаємо, що Орбан не збирається запроваджувати санкції проти Росії, адже, мовляв, "це матиме важкі наслідки". Зокрема мовиться про енергетичну галузь.

Ведучий 24 каналу Ігор Гаврищак звернувся до Орбана: дивіться відео