Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс будут принимать присягу в ротонде Капитолия.

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О чем Трамп будет говорить во время инаугурации

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп начнет программу, которая включает массовые депортации, высокие тарифы и сокращение федерального правительства.

Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Волна перемен охватывает страну,

– скажет Трамп, по данным WSJ.

Президент США также отметит, что "пришло время снова действовать с отвагой, энергией и жизнеспособностью крупнейшей цивилизации в истории".

Журналисты отмечают, что Трамп уже традиционно может отклониться от заранее прописанной речи. В частности так уже было в 2017 году, когда политик сетовал на "американскую бойню", несмотря на якобы "более оптимистичный текст".

В то же время ожидается, что 47-й президент США откажется от частично возвышенной риторики своих предшественников и опишет в резких словах то, что он считает актуальными национальными проблемами, и свои решения для них.

К слову, ранее Дональд Трамп заявлял, что в течение нескольких часов после вступления в должность он подпишет десятки распоряжений. По словам политика, "одним росчерком пера" он отменит десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена.